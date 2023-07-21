Масштабная замена теплосетей за 300 миллионов продолжается на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В Дзержинском районе специалисты горхозяйства отмечают самый большой износ сетей. Во время сезонных опрессовок на теплосетях происходит рекордное количество порывов — порядка 150 аварий.
Каждая из них становится триггером для масштабных раскопок и замене труб.
«Горэнерго-НТ» сталкивается с тем, что раскопав порыв, не может его закопать, потому что привариться просто не к чему. Приходится копать большие расстояния вплоть до магистральной теплотрассы, — отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Особенность теплоснабжения района еще и в том, что ТЭЦ «Уралвагонзавода», оснащенная мощными насосными станциями, подает воду по изношенным сетям, а из-за многочисленных порывов они не держат давление — отсюда холод в квартирах. Специалисты уверены, что решением станет возведение газовой котельной в микрорайоне «Кедр».
Мы ведем разговор о строительстве блочной газовой котельной только по одной причине — сеть не выдерживает давления и рвется. Не хватает давления — не хватает тепла в домах, — пояснил мэр.
Работы, которые сейчас наблюдают жители Вагонки, являются весьма масштабными. По заверению главы, район Нижнего Тагила не видел таких порядка 10 лет. Игорь Васильев, директор МУП «Тагилдорстрой», также отметил, что за годы работы в городском хозяйстве он такого масштабного ремонта не видел.
Этот ремонт теплосетей в Нижнем Тагиле финансируется из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В текущем году было выделено порядка 300 миллионов рублей на реконструкцию трех километров теплосетей. В 2024 году работ будет еще больше: на 600 миллионов рублей капитально отремонтируют 10 километров труб. В 2025 году, по словам главы Нижнего Тагила, запланирован ремонт насосных станций.
Вагонка не видела такой работ около 10 лет. Самый большой износ сетей в Дзержинском районе города. Благодаря федеральным, региональным и отчасти городским средствам, мы осуществляем масштабный проект по реконструкции, и в дальнейшем по ремонту насосных станций. Работа нужная, глобальная, грандиозная, которая позволит обеспечить более качественное и надежное теплоснабжение Дзержинского района, — заявил Владислав Пинаев.
Подрядчики уверяют, что все работы будут окончены в срок — к началу отопительного сезона в Нижнем Тагиле.
У нас вариантов других нет. Обычно начинаем 15 сентября, социальные объекты обычно начинают отапливаться чуть раньше. Поэтому, без вариантов, мы обязаны закончить в срок, очень серьезный объем должен быть выполнен, — заявил мэр города Владислав Пинаев.
Подрядчик — МУП «Горэнерго-НТ» — занимается реконструкцией участка протяженностью в 1500 метров от улицы Энтузиастов до дома №44а по улице Зари. Ежедневно на объекте работают три бригады, помимо этого есть три подрядных организации, в каждой из которых трудятся от 2 до 4 звеньев, пояснил СМИ Иван Анфилатов, директор предприятия.
Работы идут полным ходом, полный рабочий день, бригады обеспечены материалом, техника на объекте есть. Предпосылок для нарушения срока нет. Задача — реализовать обеспечить потребителей к началу отопительного сезона качественной услугой горячего водоснабжения и отопления, — отметил руководитель МУП «Горэнерго-НТ».
МУП «Тагилдорстрой» ведет реконструкцию сетей теплоснабжения на пяти участках — по Вагоностроителей, Энтузиастов и на трех отрезках улицы Зари. По словам директора предприятия Игоря Васильева, проводимый ремонт достаточно материалоемкий. На участках ведется практически ювелирная работа: под землей приходится обходить много сторонних сетей — вода, электросети, канализация, газ.
Везде произведен демонтаж, начали укладывать каналы, в лотках и монолитных днищах. Начали завозить трубу. Все материалы заказаны. Достаточно дорогостоящий объект, материалоемкий — и задвижки, и сифонные компенсаторы. Трубы на 70 миллионов. Все предоплаты внесли, материал едет на объект, будем заканчивать в сроки, — рассказал Игорь Васильев.