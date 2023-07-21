Масштабная замена теплосетей за 300 миллионов продолжается на Вагонке в Нижнем Тагиле

Этот ремонт теплосетей в Нижнем Тагиле финансируется из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В текущем году было выделено порядка 300 миллионов рублей на реконструкцию трех километров теплосетей. В 2024 году работ будет еще больше: на 600 миллионов рублей капитально отремонтируют 10 километров труб. В 2025 году, по словам главы Нижнего Тагила, запланирован ремонт насосных станций.