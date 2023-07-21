Мать и сын полтора года держат в страхе своих соседей в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
По словам жильцов, они боятся заходить в собственный подъезд. Дело в том, что, как утверждают соседи, мать и сын угрожали им убийством, портили их имущество, а также обрывали провода от домофона и интернета, пишет Е1.
Людмиле, на которую жалуются соседи, около 60 лет, а ее сыну Владиславу примерно 30. Ссоры начались из-за того, что Людмила почему-то решила, что соседи воруют их с сыном интернет.
В полиции сказали, что в курсе происходящего и проводят проверку. Также здесь обещали проверить сообщения соседей о бездействии правоохранительных органов в этой ситуации.