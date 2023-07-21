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Published Сегодня, 13:23

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Мать и сын полтора года держат в страхе своих соседей в Екатеринбурге

21 июля 2023, 13:23
Фото: 1MI

В Екатеринбурге соседи пожаловались на угрожающих им мать и сына

В Екатеринбурге соседи пожаловались на мать и сына, которые кошмарят их на протяжении полутора лет. Недовольны происходящим жильцы дома на Посадской, 37.

По словам жильцов, они боятся заходить в собственный подъезд. Дело в том, что, как утверждают соседи, мать и сын угрожали им убийством, портили их имущество, а также обрывали провода от домофона и интернета, пишет Е1.

Людмиле, на которую жалуются соседи, около 60 лет, а ее сыну Владиславу примерно 30. Ссоры начались из-за того, что Людмила почему-то решила, что соседи воруют их с сыном интернет.

В полиции сказали, что в курсе происходящего и проводят проверку. Также здесь обещали проверить сообщения соседей о бездействии правоохранительных органов в этой ситуации.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Соседи#Конфликт#Подъезд#Интернет#Происшествия
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