МегаФон провел модернизацию сети в 100 локациях Свердловской области

Изменения могут почувствовать свыше полумиллиона жителей региона. Новый уровень услуг ждет также и многочисленных туристов, которые приезжают в аэропорт «Кольцово», на железнодорожный вокзал Екатеринбурга и пользуются городской подземкой. Более надежный сигнал встретит свердловчан на любимых челябинских озерах Увильды и Тургояк, а также в национальном парке «Таганай».