МегаФон провел модернизацию сети в 100 локациях Свердловской области

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Инженеры оператора установили новые базовые станции, расширили полосу в LTE за счет активации дополнительных диапазонов и увеличили емкость сети. Проведенные работы позволили улучшить качество мобильных услуг — жители Свердловской области смогут скачивать любое количество информации на привычно высокой скорости даже в часы наибольшей загрузки сети.
Изменения могут почувствовать свыше полумиллиона жителей региона. Новый уровень услуг ждет также и многочисленных туристов, которые приезжают в аэропорт «Кольцово», на железнодорожный вокзал Екатеринбурга и пользуются городской подземкой. Более надежный сигнал встретит свердловчан на любимых челябинских озерах Увильды и Тургояк, а также в национальном парке «Таганай».
Модернизация телеком-оборудования прошла на самых интернет-активных улицах столицы Свердловской области — Екатеринбурга: 8 Марта, Щербакова, Восточная, Суходольская, Ткачей, Викулова, Ленина, Пехотинцев, Восстания, Мира, Блюхера, Челюскинцев, Мамина-Сибиряка и многих других. Улучшения заметят, в том числе, посетители Калиновского и Шарташского лесопарков.
Над качеством услуг специалисты потрудились в промышленном «сердце региона» — Нижнем Тагиле, а также Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Асбесте, Арамиле, Среднеуральске, Реже, Березовском, Полевском и других. Среди поселков и деревень сеть стала надежнее в Курганово, Истоке, Аяте, Златогорова, Монастырке и Лосином.
С начала года интернет-трафик на ряде базовых станций региона вырос на 20%, мы видим тренд на сохранение такой динамики и в будущем. Для того, чтобы наши клиенты и дальше могли пользоваться быстрым интернетом, мы определили 100 локаций области, где построили новые телеком-объекты и сделали серьезный апгрейд существующих, — поделилась подробностями мероприятий директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур.
Модернизация расширила и возможности звонков по технологии VoLTE (вызовы в 4G), которая отличается более четким звуком.
https://svr.megafon.ru/?erid=LjN8KMANm