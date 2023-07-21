На три недели продлили закрытие движения по Красноармейской улице в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Из-за увеличения объема работ по демонтажу и появилась необходимость изменения сроков закрытия движения транспортных средств по данному участку дороги.
Так, улица будет закрыта для транспорта до 7 августа. Ранее же она перекрывалась до 17 июля. Дорогу перекрывали с 29 мая.
Напомним, что объехать перекрытый участок можно в обоих направлениях по улицам: Красноармейская — Черных — Фрунзе — Аганичева — Красноармейская.
На месте проводятся работы. По плану, сперва здесь рабочие перекладывали водопровод, затем они стали готовить территорию под реконструкцию коллектора и обустраивали эти сети. В планы входило и строительство насосной станции, а также благоустройство и озеленение прилегающей территории.