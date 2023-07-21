На три недели продлили закрытие движения по Красноармейской улице в Нижнем Тагиле

На месте проводятся работы. По плану, сперва здесь рабочие перекладывали водопровод, затем они стали готовить территорию под реконструкцию коллектора и обустраивали эти сети. В планы входило и строительство насосной станции, а также благоустройство и озеленение прилегающей территории.