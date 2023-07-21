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На три недели продлили закрытие движения по Красноармейской улице в Нижнем Тагиле

21 июля 2023, 10:36
Фото: 1MI
На три недели в Нижнем Тагиле продлили закрытие движения по улице Красноармейской.

Из-за увеличения объема работ по демонтажу и появилась необходимость изменения сроков закрытия движения транспортных средств по данному участку дороги.

Так, улица будет закрыта для транспорта до 7 августа. Ранее же она перекрывалась до 17 июля. Дорогу перекрывали с 29 мая.

Напомним, что объехать перекрытый участок можно в обоих направлениях по улицам: Красноармейская — Черных — Фрунзе — Аганичева — Красноармейская.

На месте проводятся работы. По плану, сперва здесь рабочие перекладывали водопровод, затем они стали готовить территорию под реконструкцию коллектора и обустраивали эти сети. В планы входило и строительство насосной станции, а также благоустройство и озеленение прилегающей территории.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Перекрытие дороги#Ремонтные работы#Дорога#Улица Красноармейская#Общество#Эксклюзив
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