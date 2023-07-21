Неизвестные в Екатеринбуге избили бизнесмена на глазах у жены и увезли

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Женщина рассказала, что сразу после случившегося она обратилась в полицию, пишет Е1.
На данный момент бизнесмен в травмпункте. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью выясняют подробности. По данным Горелых, бизнесмен из больницы будет доставлен в полицию для официального опроса.
Сам предприниматель рассказал, что ему знаком владелец автосервиса. У них и еще одного мужчины есть долговые обязанности. Потерпевший, чтобы погасить долги, оставил иномарку на Таватуйской в автосервисе. 20 июля он туда пришел, чтобы забрать ее. Однако между мужчинами случился конфликт.