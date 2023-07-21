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Неизвестные в Екатеринбуге избили бизнесмена на глазах у жены и увезли

21 июля 2023, 05:56
Фото: 1MI

В Екатеринбурге неизвестные на черном Mercedes избили и похитили бизнесмена

52-летнего бизнесмена в Екатеринбурге избили неизвестные и похитили. Это случилось около автосервиса на улице Таватуйской. По словам гражданской жены мужчины, все случилось на ее глазах.

Женщина рассказала, что сразу после случившегося она обратилась в полицию, пишет Е1.

На данный момент бизнесмен в травмпункте. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью выясняют подробности. По данным Горелых, бизнесмен из больницы будет доставлен в полицию для официального опроса.

Сам предприниматель рассказал, что ему знаком владелец автосервиса. У них и еще одного мужчины есть долговые обязанности. Потерпевший, чтобы погасить долги, оставил иномарку на Таватуйской в автосервисе. 20 июля он туда пришел, чтобы забрать ее. Однако между мужчинами случился конфликт.

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#Ирина Кирилова#18+#Похищение#Нападение#Конфликт#Криминал#Екатеринбург
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