Неизвестные в Екатеринбуге избили бизнесмена на глазах у жены и увезли

Сам предприниматель рассказал, что ему знаком владелец автосервиса. У них и еще одного мужчины есть долговые обязанности. Потерпевший, чтобы погасить долги, оставил иномарку на Таватуйской в автосервисе. 20 июля он туда пришел, чтобы забрать ее. Однако между мужчинами случился конфликт.