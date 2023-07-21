Тагильчанин Александр, у которого ампутировали ноги после травмы на Нижнетагильском заводе, до сих пор находится в медицинском учреждении. Его супруга опубликовала снимки с их общей прогулки — Александр находится в инвалидном кресле, на его шее видны следы от трахеостомы.