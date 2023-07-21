tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Изображение материала

Незрячий проверил сервис в магазинах Нижнего Тагила, а перекрытие улицы продлено

21 июля 2023, 14:42
Фото: Midjourney
Незрячий проверил сервис в магазинах Нижнего Тагила, а перекрытие улицы продлено. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 21 июля.

Незрячий тагильчанин Евгений Быков и журналист TagilCity.ru провели рейд по магазинам разных торговых сетей. Они проверили удобство входных групп для незрячих и расположения прикассовой зоны, а также реакцию и отношение персонала к особенному клиенту.

«Глаза-то открой!»: незрячий тагильчанин с тростью совершил покупки в торговых сетях
Узнать подробнее

Работу общественных туалетов перед предстоящим Днем города проверила журналистка TagilCity.ru. Ранее тагильчане жаловались на нехватку туалетов и на ненадлежащего качества условия внутри них. Корреспондент оценила, работают ли туалеты в парках и скверах города, а также что находится внутри них.

Квест с ключом и 30 рублей. Насколько комфортны общественные туалеты в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

На три недели в Нижнем Тагиле продлили закрытие движения по улице Красноармейской из-за увеличения объема работ по демонтажу. Улица, перекрытая с 29 мая, будет закрыта для транспорта до 7 августа.

На три недели продлили закрытие движения по Красноармейской улице в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Тагильчанин Александр, у которого ампутировали ноги после травмы на Нижнетагильском заводе, до сих пор находится в медицинском учреждении. Его супруга опубликовала снимки с их общей прогулки — Александр находится в инвалидном кресле, на его шее видны следы от трахеостомы.

Тагильчанин с ампутированными ногами пришел в сознание и находится с семьей
Узнать подробнее

На выходных в Нижнем Тагиле будет дождливо и ветрено. Воздух прогреется до +23 градусов, а ветер поднимется до отметки 11 метров в секунду.

Ветрено и дождливо будет на выходных в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Незрячий#Травма на заводе#Больница#Общественные туалеты#Перекрытие дороги#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Екатеринбург
Подпишитесь
«Глаза-то открой!»: незрячий тагильчанин с тростью совершил покупки в торговых сетях
Сегодня, 11:24
Жители Нижнего Тагила начали отказываться от отдыха в Крыму после подрыва моста
Вчера, 11:13
Масштабная замена теплосетей за 300 миллионов продолжается на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:16
«Погибшего леса много»: жители поселка Горноуральский о навозных полях свинокомплекса
Вчера, 11:48
Эротический массаж и «проститутошные» сайты. Где в Тагиле рекламируют интим-услуги
Вчера, 13:15
Тело второго рабочего извлечено из-под завалов в ИК-5 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:07