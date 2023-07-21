Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Незрячий тагильчанин Евгений Быков и журналист TagilCity.ru провели рейд по магазинам разных торговых сетей. Они проверили удобство входных групп для незрячих и расположения прикассовой зоны, а также реакцию и отношение персонала к особенному клиенту.
Работу общественных туалетов перед предстоящим Днем города проверила журналистка TagilCity.ru. Ранее тагильчане жаловались на нехватку туалетов и на ненадлежащего качества условия внутри них. Корреспондент оценила, работают ли туалеты в парках и скверах города, а также что находится внутри них.
На три недели в Нижнем Тагиле продлили закрытие движения по улице Красноармейской из-за увеличения объема работ по демонтажу. Улица, перекрытая с 29 мая, будет закрыта для транспорта до 7 августа.
Тагильчанин Александр, у которого ампутировали ноги после травмы на Нижнетагильском заводе, до сих пор находится в медицинском учреждении. Его супруга опубликовала снимки с их общей прогулки — Александр находится в инвалидном кресле, на его шее видны следы от трахеостомы.
На выходных в Нижнем Тагиле будет дождливо и ветрено. Воздух прогреется до +23 градусов, а ветер поднимется до отметки 11 метров в секунду.