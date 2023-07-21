Платежная инфраструктура ПСБ доступна по всему маршруту в Крым через новые регионы

Платежные терминалы ПСБ установлены на АЗС, в магазинах, кафе, аптеках на протяжении всего маршрута объездной дороги в Крым — водители и пассажиры могут пользоваться для безналичной оплаты любыми картами российских банков, а также расплачиваться со смартфона через систему быстрых платежей по QR-коду. Для снятия наличных туристы могут воспользоваться банкоматами ПСБ, расположенными в городах и населенных пунктах по пути следования, — Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Новоалексеевке, Джанкое и других.