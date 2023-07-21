Прогулки по Нижнему Тагилу. Старая Гальянка. Улица Совхозная

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Возможно, из-за соседних полей с кормовыми культурами Запрудного отделения Николо-Павловского совхоза. Со временем корма для коров на этих полях перестали выращивать. Закрылась и ферма в поселке Запрудном, который присоединили к городу. А на полях выросли новостройки, в том числе гипермаркет «Лента» и Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени В. В. Тетюхина.
В прошлом же улица Совхозная была Александровской. Назвали её так по главной достопримечательности улицы — храма во имя Александра Невского. Предыстория церкви началась с 1861 года, когда в России объявили манифест об отмене крепостного права.
Эту весть в заводском посёлке встретили с ликованием. В честь эпохального события на добровольные пожертвования решили построить каменный храм на горе Вересовой, переименованной в Александровскую. Там подготовили площадку, а в августе 1862 года заложили первый камень в фундамент храма.
Церковь строили 15 лет. В августе 1877 года колокольный звон нового храма высотой около 36 метров собрал жителей на первую заутреннюю службу. В 1889 году рядом открылась церковно-приходская школа, в которой обучалось около 40 мальчиков и девочек. Во время Первой мировой войны прихожане храма участвовали в сборе пожертвований, а при церковно-приходской школе открыли дневной приют — ясли для солдатских детей.
Во время гражданской войны Александро-Невский храм был повреждён артиллерийскими снарядами. Служба в церкви продолжалась до конца тридцатых годов. Потом пустовавшее здание пытались приспособить под кинотеатр и гараж. В итоге эти затеи у властей провалились. В начале 50-х годов там сделали склад с дустом, который распыляли по полям самолёты местного аэродрома. Позже здание, представлявшее культурную ценность, пытались спасти, приспособив под отдел прикладного искусства, под органный зал, но всё без толку.
Реальные изменения стали возможны с началом перестройки. Летом 1988 года общественность подняла вопрос о передаче церкви верующим. В храме закипела работа: здание очищали от дуста и хлама, вставляли двери и окна, монтировали электропроводку, поднимали купола, колокола и т. д.
Чудо общими усилиями свершилось: церковь восстановили, она начала свою новую жизнь! В новом тысячелетии храм красиво смотрится не только днём, но и ночью благодаря художественной подсветке.
Рядом с храмом православная гимназия, в прошлом школа №11. Одно из старейших образовательных учреждений города открылось ещё в 1937 году. С 1965 года школа носит имя своего выпускника, Героя Советского Союза В. А. Верескова.
Виктор жил на соседней улице, после школы работал токарем на Высокогорском механическом заводе. В 1942 году его призвали в армию. После окончания танковой школы, с июля 1943 года, наш земляк воевал на Брянском, Воронежском и Первом Украинском фронтах. В начале ноября 1943 года танки взвода разведки провели рейд по тылам врага, ворвались в украинский Фастов.
Радист-пулемётчик Вересков принял командование Т-34 на себя, вёл огонь из пушки. В ходе уличных боёв Виктор уничтожил три танка, самоходку, четыре артиллерийских орудия, два миномёта, восемь автомашин, до роты солдат и офицеров противника.
В начале января 1944 года в бою за село Ивница Андрушевского района Житомирской области Виктор Вересков был тяжело ранен и скончался 5 января. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за смелость и отвагу, проявленную за овладение городом Фастов, гвардии младшему сержанту Виктору Александровичу Верескову посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. О подвиге напоминают мемориальные плиты на доме и школе, где жил и учился Герой, его именем названа улица на Старой Гальянке.