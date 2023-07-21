Прогулки по Нижнему Тагилу. Старая Гальянка. Улица Совхозная

Во время гражданской войны Александро-Невский храм был повреждён артиллерийскими снарядами. Служба в церкви продолжалась до конца тридцатых годов. Потом пустовавшее здание пытались приспособить под кинотеатр и гараж. В итоге эти затеи у властей провалились. В начале 50-х годов там сделали склад с дустом, который распыляли по полям самолёты местного аэродрома. Позже здание, представлявшее культурную ценность, пытались спасти, приспособив под отдел прикладного искусства, под органный зал, но всё без толку.