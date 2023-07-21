Пропавшая мотоциклистка в Екатеринбурге найдена мертвой

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:45
Екатеринбурженка, любившая кататься на байке, исчезла вечером 19 июля 2023 года. Она не отвечала на звонки и не пришла на работу. На улице Фурмана нашли ее перчатку, пишет Ура.ру.
На следующий день, 20 июля, девушку нашли погибшей. Сейчас сотрудники силовых ведомств устанавливают причины и обстоятельства ее смерти.
Напомним, недавно в лесу Свердловской области была найдена мертвой 18-летняя молодая мама, которая пропала 21 июня 2023 года после того, как она поссорилась со своим мужем. Ее обнаружили повешенной на дереве.
По предварительным данным, смерть молодой свердловчанки была не криминальной. Предположительно, девушка могла покончить с собой, однако ее родственники в эту версию не верят.