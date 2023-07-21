Пропавший мужчина найден мертвым в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Мужчина бесследно пропал 10 июля 2023 года. Все это время его искали сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт». Информацию о его смерти волонтеры сообщили в группе ВКонтакте.
Напомним, недавно нашли мертвой 42-летнюю жительницу Екатеринбурга, которая исчезла 13 июля 2023 года, уехав из дома на велосипеде. Подробности ее смерти не раскрываются.
Ранее сообщалось, что погибшая женщина не ориентируется в пространстве и ей может быть нужна медицинская помощь. Поиски пропавшей екатеринбурженки велись сотрудниками отряда «Лиза Алерт».