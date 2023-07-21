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Пропавший мужчина найден мертвым в Каменске-Уральском

21 июля 2023, 04:24
Фото: 1MI
47-летнего жителя Каменска-Уральского, который пропал 11 дней назад, нашли мертвым 20 июля 2023 года.

Мужчина бесследно пропал 10 июля 2023 года. Все это время его искали сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт». Информацию о его смерти волонтеры сообщили в группе ВКонтакте.

Напомним, недавно нашли мертвой 42-летнюю жительницу Екатеринбурга, которая исчезла 13 июля 2023 года, уехав из дома на велосипеде. Подробности ее смерти не раскрываются.

Ранее сообщалось, что погибшая женщина не ориентируется в пространстве и ей может быть нужна медицинская помощь. Поиски пропавшей екатеринбурженки велись сотрудниками отряда «Лиза Алерт».

Пропавшая 42-летняя жительница Екатеринбурга найдена мертвой
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