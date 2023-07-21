Школьник из Нижнего Тагила установил рекорд России по упражнению берпи

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Об этом рассказал его тренер Фанис Хайруллин. По его словам, у Вани это уже второй рекорд. В планах установить третий.
Берпи — это физическое упражнение, которое состоит из комбинации отжиманий и прыжков вверх с хлопком над головой.
Фанис Хайруллин отметил, что теперь в копилке команды «Стойкие» уже 22 рекорда и 16 рекордсменов.
Сам тренер готовится к установлению седьмого рекорда России по отжиманиям на брусьях за одну минуту.
Ранее 10-летний Максим Выдрин стал рекордсменом по вису на двух руках без отрыва пальцев от перекладины. Мальчику удалось провисеть 4 минуты 26 секунд.