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Школьник из Нижнего Тагила установил рекорд России по упражнению берпи

21 июля 2023, 04:29
Фото: скриншот видео Фаниса Хайруллина
12-летний Иван Болотов из Нижнего Тагила установил рекорд России по упражнению берпи за одну минуту. Он выполнил его 31 раз.

Об этом рассказал его тренер Фанис Хайруллин. По его словам, у Вани это уже второй рекорд. В планах установить третий.

Берпи — это физическое упражнение, которое состоит из комбинации отжиманий и прыжков вверх с хлопком над головой.

Фанис Хайруллин отметил, что теперь в копилке команды «Стойкие» уже 22 рекорда и 16 рекордсменов.

Сам тренер готовится к установлению седьмого рекорда России по отжиманиям на брусьях за одну минуту.

Ранее 10-летний Максим Выдрин стал рекордсменом по вису на двух руках без отрыва пальцев от перекладины. Мальчику удалось провисеть 4 минуты 26 секунд.

10-летний спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России по отжиманиям
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