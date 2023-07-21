Сотни пассажиров в аэропорту Кольцово устроили бунт из-за задержки рейса в Анталью

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Известно, что причина задержки в неисправности самолета. По словам одного из очевидцев, многие пассажиры захотели поехать домой, но людей с детьми не выпускают, мотивируя это тем, что выпустить их может только прокурор, которого они ждут, пишет Е1.
Пассажиры, которых не менее 500 человек, стали устраивать скандалы. Также в аэропорт прибыла полиция. Авиарейс отменять не собираются, но при этом не исключают возможность переносов.
Очевидцы рассказали, что семей с маленькими детьми возрастом до двух лет стали расселять в гостиницы. Некоторые пассажиры получили справку о том, что рейс задерживается.
Напомним, в июне 2023 года на несколько часов был задержан авиарейс из Екатеринбурга в Сочи в связи с неполадками в самолете.