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Сотни пассажиров в аэропорту Кольцово устроили бунт из-за задержки рейса в Анталью

21 июля 2023, 03:33
Фото: Midjourney
В аэропорту Кольцово пассажиров подняли бунт по причине задержки рейса в Анталью более, чем на 12 часов.

Известно, что причина задержки в неисправности самолета. По словам одного из очевидцев, многие пассажиры захотели поехать домой, но людей с детьми не выпускают, мотивируя это тем, что выпустить их может только прокурор, которого они ждут, пишет Е1.

Пассажиры, которых не менее 500 человек, стали устраивать скандалы. Также в аэропорт прибыла полиция. Авиарейс отменять не собираются, но при этом не исключают возможность переносов.

Очевидцы рассказали, что семей с маленькими детьми возрастом до двух лет стали расселять в гостиницы. Некоторые пассажиры получили справку о том, что рейс задерживается.

Напомним, в июне 2023 года на несколько часов был задержан авиарейс из Екатеринбурга в Сочи в связи с неполадками в самолете.

Из-за поломки самолета задержан рейс из Екатеринбурга в Сочи
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#Елизавета Зиборова#Аэропорт «Кольцово»#Аэропорт#Задержка вылета#Авиарейс#Пассажиры#Самолет#Вылет#Транспорт#Свердловская область#Полиция#Скандал
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