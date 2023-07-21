Строительство МСК позволит Свердловской области достичь экологического благополучия

Продукты разложения после такой обработки подвергнутся очистке и превратятся в техногрунт. Воздух, выходящий из камер, будет проходить двухступенчатую очистку до состояния атмосферного, а фильтрат направят на очистные сооружения, где он тоже будет проходить глубокую очистку. Такой процесс переработки органики исключит процесс гниения и вредного воздействия на почву и атмосферу.