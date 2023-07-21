Строительство МСК позволит Свердловской области достичь экологического благополучия

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
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Updated Сегодня, 10:14
Общественная палата и депутатский корпус контролируют реализацию экологической реформы в Свердловской области с самого начала ее реализации.
В частности, мы неоднократно выезжали на площадки строительства мусоросортировочных комплексов. В том числе были в Нижнем Тагиле, где работы уже близки к завершению. Сейчас регион подходит к такому этапу, когда в области реально начнут работать ультрасовременные технологии. Они принципиально отличают заводы по обращению с ТКО от привычных свалок, — сказал Михаил Беленький.
В Нижнем Тагиле — впервые в Уральском федеральном округе — на МСК будет организован участок компостирования органических отходов, полученных после сортировки. Это девять климатических камер, в которых органика будет перерабатываться в интенсивном режиме — за счет поддержания оптимальной температуры и влажности.
Продукты разложения после такой обработки подвергнутся очистке и превратятся в техногрунт. Воздух, выходящий из камер, будет проходить двухступенчатую очистку до состояния атмосферного, а фильтрат направят на очистные сооружения, где он тоже будет проходить глубокую очистку. Такой процесс переработки органики исключит процесс гниения и вредного воздействия на почву и атмосферу.
На МСК планируется отбирать не менее 30% всех отходов, из которых 11% направят на вторичное использование (стекло, бумага и картон, черные и цветные металлы, различные виды пластиков). 19% — органические материалы — направляются на участок компостирования. Остальные 70% ТКО будут рекультивировать на новом полигоне. Проектная мощность предприятия составит 185 тысяч тонн в год.
19 июля губернатор Свердловского области Евгений Куйвашев вместе с главой города и представителями «Облкоммунэнерго» посетил строящийся мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле. Глава региона поблагодарил строителей за проделанную работу, пожелал выполнения всех необходимых задач в срок и отметил, что ждет торжественного открытия предприятия.
Мы с Евгением Владимировичем осмотрели участок компостирования. Это действительно техническая новелла. На Урале еще нигде такое не используют. Также мы смотрели полигон. Он находится в высокой степени готовности — 80%. Сейчас рабочие приступили к монтажу основного оборудования, часть которого уже установлена, — рассказал генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
Внедряемые технологии соответствуют целям федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Ввод в эксплуатацию МСК назначен на конец 2023 года. Комплекс позволит создать в регионе экономику замкнутого цикла, а Нижний Тагил станет крупнейшим поставщиком для предприятий, использующих вторичное сырье при производстве. Планируется, что на проектную мощность новый объект выйдет в 2024 году.
Мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле — это пример нового экологического стандарта, считают специалисты. Вовлечение вторичных ресурсов в экономический оборот является его приоритетным направлением. После открытия комплекса город сможет по праву считаться лидером «зеленных технологий».
Я убежден в необходимости появления таких предприятий, ведь они позволят эффективно обращаться с твердыми коммунальными отходами, значительно сократив объемы их захоронения, — отметил эксперт Михаил Беленький.
Напомним, в 2023 году исполняется 5 лет с момента начала действия реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. За это время построены и реконструированы десятки объектов, в том числе — новые полигоны для временного хранения и захоронения отходов.