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Супруги погибли в пожаре под Сысертью

21 июля 2023, 09:08
Фото: 1MI
В пожаре под Сысертью погибли муж и жена. У них осталось двое детей.

Это случилось в декабре в деревне Андреевка Сысертского городского округа. В бане около дома произошло короткое замыкание. Вспыхнула сначала она, а потом и дом, пишет Е1.

В доме жили супруги и две их дочки. Детей в этот момент не было, а их родители погибли.

22-летняя Диана, старшая дочь погибших рассказала, что после случившегося она оформила опеку над младшей сестрой Дашей. Так как дом полностью выгорел до тла, сперва поддержали сестер учредители Фонда святой Екатерины.

Теперь же девушки обустраивают себе квартиру в соседнем селе. Неподалеку от их нового жилья находятся все необходимые учреждения для обучения Даши.

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