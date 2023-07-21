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Тагильчанин с ампутированными ногами пришел в сознание и находится с семьей

21 июля 2023, 04:12
Фото: tagilcity.ru/страница Светланы Л.
Житель Нижнего Тагила Александр Л., получивший травму конечностей на Нижнетагильском заводе металлических конструкций, до сих пор находится в медицинском учреждении.

Супруга травмированного на НТЗМК жителя Нижнего Тагила выложила в социальные сети фотографии с супругом. Александр находится в инвалидном кресле, на его шее видны следы от трахеостомы. На кадрах молодые люди улыбаются, по всей видимости, находятся на прогулке.

В палате ну уж очень жарко, — пишет супруга Александра.

В начале июня молодого человека перевели из ГБ №1 в медицинское учреждение Екатеринбурга. В течение месяца он проходил реабилитацию.

Фото: tagilcity.ru/страница ВК Светланы Л.

Напомним, ЧП, в результате которого пришлось ампутировать конечности, произошло 5 мая. 26-летний молодой человек с серьезными травмами был прооперирован в Городской больнице №1 Нижнего Тагила.

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С привлечением областных специалистов медики пришли к выводу, что ноги сохранить не получится из-за риска тромбоза. Психическое состояние молодого человека, о котором ранее беспокоились его близкие, стабилизировалось.

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Его дыхание долгое время поддерживал аппарат ИВЛ в реанимации, Александр был в сознании. От источника известно, что и Александр, и супруга работали с психологами, помимо этого, завод — НТЗМК — намеревался оказывать пострадавшей семье помощь.

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