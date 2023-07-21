Тагильчанин с ампутированными ногами пришел в сознание и находится с семьей

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Супруга травмированного на НТЗМК жителя Нижнего Тагила выложила в социальные сети фотографии с супругом. Александр находится в инвалидном кресле, на его шее видны следы от трахеостомы. На кадрах молодые люди улыбаются, по всей видимости, находятся на прогулке.
В палате ну уж очень жарко, — пишет супруга Александра.
В начале июня молодого человека перевели из ГБ №1 в медицинское учреждение Екатеринбурга. В течение месяца он проходил реабилитацию.
Напомним, ЧП, в результате которого пришлось ампутировать конечности, произошло 5 мая. 26-летний молодой человек с серьезными травмами был прооперирован в Городской больнице №1 Нижнего Тагила.
С привлечением областных специалистов медики пришли к выводу, что ноги сохранить не получится из-за риска тромбоза. Психическое состояние молодого человека, о котором ранее беспокоились его близкие, стабилизировалось.
Его дыхание долгое время поддерживал аппарат ИВЛ в реанимации, Александр был в сознании. От источника известно, что и Александр, и супруга работали с психологами, помимо этого, завод — НТЗМК — намеревался оказывать пострадавшей семье помощь.