Тагильчанин с ампутированными ногами пришел в сознание и находится с семьей

Супруга травмированного на НТЗМК жителя Нижнего Тагила выложила в социальные сети фотографии с супругом. Александр находится в инвалидном кресле, на его шее видны следы от трахеостомы. На кадрах молодые люди улыбаются, по всей видимости, находятся на прогулке.