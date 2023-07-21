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Тело второго рабочего извлечено из-под завалов в ИК-5 в Нижнем Тагиле

21 июля 2023, 06:07
Фото: СУ СК по Свердловской области

Еще один погибший рабочий в ИК-5 в Нижнем Тагиле найден под завалами

В Нижнем Тагиле найдено тело еще одного погибшего рабочего в ИК-5. Его нашли утром 21 июля 2023 года.

Так как подтвердилась гибель второго работника, сотрудники СК рассмотрят вопрос о том, чтобы переквалифицировать преступление на более тяжкое — нарушение техники безопасности во время строительных работ, повлекшее смерть двух лиц, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

В случае, если дело будет переквалифицировано, виновному может грозить до семи лет тюремного заключения.

Напомним, 20 июля 2023 года в ИК-5 на рабочих упала крыша. Одного из них с полученными травмами отвезли в больницу, другого вытащили из-под завалов мертвым. Еще один рабочий не пострадал, так как ушел от места ЧП за несколько минут до обрушения потолка.

В СК возбудили уголовное дело по статье за несоблюдение техники безопасности, которое повлекло за собой смерть человека.

В ИК-5 Нижнего Тагила на строителей рухнула крыша. Один из них погиб
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