Тело второго рабочего извлечено из-под завалов в ИК-5 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Так как подтвердилась гибель второго работника, сотрудники СК рассмотрят вопрос о том, чтобы переквалифицировать преступление на более тяжкое — нарушение техники безопасности во время строительных работ, повлекшее смерть двух лиц, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
В случае, если дело будет переквалифицировано, виновному может грозить до семи лет тюремного заключения.
Напомним, 20 июля 2023 года в ИК-5 на рабочих упала крыша. Одного из них с полученными травмами отвезли в больницу, другого вытащили из-под завалов мертвым. Еще один рабочий не пострадал, так как ушел от места ЧП за несколько минут до обрушения потолка.
В СК возбудили уголовное дело по статье за несоблюдение техники безопасности, которое повлекло за собой смерть человека.