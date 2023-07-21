Тело второго рабочего извлечено из-под завалов в ИК-5 в Нижнем Тагиле

Напомним, 20 июля 2023 года в ИК-5 на рабочих упала крыша. Одного из них с полученными травмами отвезли в больницу, другого вытащили из-под завалов мертвым. Еще один рабочий не пострадал, так как ушел от места ЧП за несколько минут до обрушения потолка.