В Екатеринбурге планируют ввести бесплатный проезд в День города

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Перед решением о введении бесплатного проезда изучается аналогичный опыт в Перми. Так как в день с оплаты проезда собирается около 40 миллионов рублей, это будет значительный удар для городского бюджета, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время пресс-конференции.
Также Орлов отметил, что принятие решения зависит от депутатов и нужно получить разрешение от гордумы, ибо бесплатный проезд — это льгота для каждого горожанина.
Напомним, 300-летие Екатеринбурга будет праздноваться с 12 по 19 августа 2023 года. В эти дни в городе пройдет немало мероприятий, в том числе состоятся концерты, на которых выступят приглашенные знаменитости.