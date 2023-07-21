tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Изображение материала

В Екатеринбурге планируют ввести бесплатный проезд в День города

21 июля 2023, 16:28
Фото: 1MI
Власти Екатеринбурга планируют ввести бесплатный проезд на общественном транспорте во время празднования Дня города.

Перед решением о введении бесплатного проезда изучается аналогичный опыт в Перми. Так как в день с оплаты проезда собирается около 40 миллионов рублей, это будет значительный удар для городского бюджета, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время пресс-конференции.

Также Орлов отметил, что принятие решения зависит от депутатов и нужно получить разрешение от гордумы, ибо бесплатный проезд — это льгота для каждого горожанина.

Напомним, 300-летие Екатеринбурга будет праздноваться с 12 по 19 августа 2023 года. В эти дни в городе пройдет немало мероприятий, в том числе состоятся концерты, на которых выступят приглашенные знаменитости.

Стали известны хедлайнеры на 300-летие Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Где запретят продажу алкоголя в Екатеринбурге на День городаВ подземном переходе к парку Маяковского в Екатеринбурге появится подсветкаТранспорт хотят сделать бесплатным в день 300-летия Екатеринбурга
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#День города#Юбилей#Юбилей города#Оплата проезда#Проезд#Общественный транспорт#Празднование#Решение#Город
Подпишитесь
«Глаза-то открой!»: незрячий тагильчанин с тростью совершил покупки в торговых сетях
Сегодня, 11:24
Жители Нижнего Тагила начали отказываться от отдыха в Крыму после подрыва моста
Вчера, 11:13
Масштабная замена теплосетей за 300 миллионов продолжается на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:16
«Погибшего леса много»: жители поселка Горноуральский о навозных полях свинокомплекса
Вчера, 11:48
Эротический массаж и «проститутошные» сайты. Где в Тагиле рекламируют интим-услуги
Вчера, 13:15
Тело второго рабочего извлечено из-под завалов в ИК-5 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:07