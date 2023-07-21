В Екатеринбурге планируют ввести бесплатный проезд в День города

Перед решением о введении бесплатного проезда изучается аналогичный опыт в Перми. Так как в день с оплаты проезда собирается около 40 миллионов рублей, это будет значительный удар для городского бюджета, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время пресс-конференции.