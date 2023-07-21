Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Комитет Госдумы по госстроительству ко второму чтению одобрил несколько поправок в КоАП о повышение штрафов о неоповещении или неявке в военкоматы. В частности, изменения коснулись неисполнения обязанностец по воинскому учету. Так, например, если гражданин не явится в назначенное время в военкомат без уважительной причины, то ему придется заплатить штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Ранее данная сумма составляла до 3 тысяч рублей. Таким образом, штраф вырастет почти в 16 раз.
Также вырастут штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан ранее эта сумма составляла до 500 рублей. Теперь она станет до 25 тысяч рублей. Для должностных лиц она вырастет с 1 до 50 тысяч рублей, а для юридических с 20 до 400 тысяч.
Уклонение от медобследования теперь будет грозить штрафом до 25 тысяч рублей. Такая же сумма грозит за умышленную порчу или потерю документов воинского учета. Если гражданин решит уехать со своего места жительства на три месяца и более, но не сообщит об этом военкомату, то ему придется заплатить до 20 тысяч рублей.
Кроме того, планируется ввести и новую статью за неоказание содействия военкоматам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. Согласно ей, если своевременная явка граждан, подлежащих призыву, не будет обеспечена, то должностным лицам грозит до 80 тысяч рублей, а юридическим — до 500 тысяч рублей.
Неисполнение обязанности поставок техники на сборные пункты или в части будет грозить штрафами для должностных лиц до 80 тысяч рублей, а для юридических — до 500 тысяч рублей.
Кроме того, непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первичной постановке на учет, будет караться штрафом до 400 тысяч рублей. При этом нет уточнений, к каким лицам будет применяться наказание.
Также непредставление информации о гражданах, подлежащих постановке на учет, о принятии их на работу или на учебу, а также об увольнении или отчислении, будет караться штрафом до 50 тысяч рублей для должностных лиц.