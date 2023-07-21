Комитет Госдумы по госстроительству ко второму чтению одобрил несколько поправок в КоАП о повышение штрафов о неоповещении или неявке в военкоматы. В частности, изменения коснулись неисполнения обязанностец по воинскому учету. Так, например, если гражданин не явится в назначенное время в военкомат без уважительной причины, то ему придется заплатить штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Ранее данная сумма составляла до 3 тысяч рублей. Таким образом, штраф вырастет почти в 16 раз.