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В магазинах Свердловской области найден хлеб плохого качества

21 июля 2023, 15:12
Фото: Midjourney
В магазинах Свердловской области обнаружили поставки некачественного хлеба с начала 2023 года.

Из 1,2 тонны хлебобулочного товара был обнаружен 131 килограмм некачественного хлеба. Продукция оказалась забракованной по микробиологическим показателям.

Также изделия не соответствовали правилами маркировки. Кроме того, отсутствовали специальные сопроводительные документы, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

По физико-химическим показателям специалисты исследовали 1044 проб, 19 из которых проверку не прошли. В результате проверок хлеб низкого качества изъяли, а производствам назначили выплаты штрафов, общая сумма которых составила 300 тысяч рублей.

Напомним, недавно в Свердловской области сотрудники Роспотребнадзора выявили несколько тонн молочных товаров низкого качества.

Две тонны поддельной молочной продукции найдено в Свердловской области
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