В магазинах Свердловской области найден хлеб плохого качества

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Из 1,2 тонны хлебобулочного товара был обнаружен 131 килограмм некачественного хлеба. Продукция оказалась забракованной по микробиологическим показателям.
Также изделия не соответствовали правилами маркировки. Кроме того, отсутствовали специальные сопроводительные документы, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
По физико-химическим показателям специалисты исследовали 1044 проб, 19 из которых проверку не прошли. В результате проверок хлеб низкого качества изъяли, а производствам назначили выплаты штрафов, общая сумма которых составила 300 тысяч рублей.
Напомним, недавно в Свердловской области сотрудники Роспотребнадзора выявили несколько тонн молочных товаров низкого качества.