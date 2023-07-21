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В Нижнем Тагиле дети обучаются истории через создание кукол в одной из секций ГДДЮТ

21 июля 2023, 09:14
Фото: tagilcity.ru
Мария Ярославцева — педагог дополнительного образования Городского дворца детского и юношеского творчества. Уже много лет она обучает детей истории через создание кукол. В беседе с редакцией TagilCity.ru специалист рассказала о развитии народного творчества в Нижнем Тагиле.

В Городском дворце детского и юношеского творчества Мария Семеновна Ярославцева работает более 20 лет. Педагог занимается развитием общей культуры своих учеников через приобщение к русскому народному творчеству и истории родного края и имеет звание Хранительницы традиционных народных ремесел Свердловской области.

С детками мы сначала изучаем швы, вышивку, народные ремесла. Потом только начинаем делать кукол. Особое внимание уделяем вышивке на рукавах, отделке воротника, изготавливаем украшения прошлых времен. Все, что входит в культуру России от самого ее основания, мы все разбираем и запоминаем, — рассказала Мария Семеновна.

Наставница организует для своих подопечных праздники с воссозданием традиций прошлых лет. Все участники вышивают для себя костюмы в натуральную величину с применением технологий давно забытых ремесел. Старорусские обычаи и обряды также стоят на повестке занятий с педагогом. К ним относится и приготовление кулинарных изделий, которыми славились наши предки.

Мария Ярославцева с учениками в костюмах, изготовленных своими руками.Мария Ярославцева с учениками в костюмах, изготовленных своими руками.
Мария Ярославцева с учениками в костюмах, изготовленных своими руками.
Фото: tagilcity.ru

История построения государства Российского ребятам преподносится в интересном формате: все наглядно, ученики видят воочию куклы, созданные по традициям разных времен. Например, кукла, представляющая эпоху Древней Руси, вышита с учетом «моды» тех времен: косы, сарафан, лапти, кокошник.

Народное творчество в нижнем Тагиле: куклы в традиционных нарядах.Народное творчество в нижнем Тагиле: куклы в традиционных нарядах.
Народное творчество в нижнем Тагиле: куклы в традиционных нарядах.
Фото: tagilcity.ru

Тематика всех побед и завоеваний также отражается в создании кукол: Александр Невский, Александр Суворов, маршал Жуков и участники специальной-военной операции.

Мы и танк сделали. Самый лучший танк в мире. Из коробок делали, упаковок из-под лапши, спичечных коробков, туалетной бумаги и хорошо тянущейся ткани. Каждый год отмечаем День победы, создаем все новые изделия, — говорит Мария Ярославцева.
Современный танк и великие полководцы РоссииСовременный танк и великие полководцы России
Современный танк и великие полководцы РоссииСовременный танк и великие полководцы России
Современный танк и великие полководцы России
Фото: tagilcity.ru

Мальчики чаще изготавливают технику, а девчонки вышивают, мастерят кукол. Однако юные тагильчане в секции народного творчества приходят на подмогу друг другу в любых делах. Дети учатся работать в парах, в команде, много фантазируют и трудятся. Все это развивает усидчивость в том числе.

Кукла и сама способна обучать, считает Мария Семеновна. Самостоятельно изготавливая будущий музейный экспонат, каждый ребенок погружаются в атмосферу той эпохи, которую выбрал для создания куклы.

Все вместе мы мастерим игрушки, подобные тем, в которые играли наши предки. Детям очень нравятся такие занятия. Я занимаюсь с ними с любого возраста. Всегда есть, кому рассказывать, кого обучать. Интерес ребят не пропадает, творчество в Нижнем Тагиле живо, оно развивается и будем стараться, чтоб так было всегда, — отметила хранительница традиций Свердловской области.
Игрушки, изготовленные тагильчанами на занятиях с Марией Ярославцевой.Игрушки, изготовленные тагильчанами на занятиях с Марией Ярославцевой.
Игрушки, изготовленные тагильчанами на занятиях с Марией Ярославцевой.
Фото: tagilcity.ru

Сейчас Мария Ярославцева работает в музее «Русская горница», который она сама же и основала в деревне Усть-Утка. На базе музея проходят занятия для детей любого возраста, там воспитанники изучают историю становления своего государства через народные традиции, обычаи и многое другое.

За своею работу педагог с огромным стажем не раз была удостоена наград. Одна из последних — Почетный Знак «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма».

Почетный Знак «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма».Почетный Знак «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма».
Почетный Знак «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма».
Фото: ГДДЮТ

Напомним, 19 июля в Нижнем Тагиле после капитально ремонта открылся ГДДЮТ. На экскурсию по обновленному дворцу приезжал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Владислав Пинаев и Евгений Куйвашев на открытии ГДДЮТ в Нижнем Тагиле.Владислав Пинаев и Евгений Куйвашев на открытии ГДДЮТ в Нижнем Тагиле.
Владислав Пинаев и Евгений Куйвашев на открытии ГДДЮТ в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru
Владислав Пинаев провел для губернатора экскурсию по ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
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Во дворце функционирует около 300 различных кружков и секций для детей от 3 лет. Например, мастерская «Волшебное стекло» появилась на базе ГДДЮТ в 2019 году. В кружке занимаются дети нормы и дети с ограниченными возможностями здоровья — «солнечные». Все они создают настоящие шедевры из простого стекла.

Мастерская «Волшебное стекло»: как юные тагильчане создают уникальные вещи из стекла
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