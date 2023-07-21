В Нижнем Тагиле дети обучаются истории через создание кукол в одной из секций ГДДЮТ

Наставница организует для своих подопечных праздники с воссозданием традиций прошлых лет. Все участники вышивают для себя костюмы в натуральную величину с применением технологий давно забытых ремесел. Старорусские обычаи и обряды также стоят на повестке занятий с педагогом. К ним относится и приготовление кулинарных изделий, которыми славились наши предки.