В Нижнем Тагиле дети обучаются истории через создание кукол в одной из секций ГДДЮТ

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В Городском дворце детского и юношеского творчества Мария Семеновна Ярославцева работает более 20 лет. Педагог занимается развитием общей культуры своих учеников через приобщение к русскому народному творчеству и истории родного края и имеет звание Хранительницы традиционных народных ремесел Свердловской области.
С детками мы сначала изучаем швы, вышивку, народные ремесла. Потом только начинаем делать кукол. Особое внимание уделяем вышивке на рукавах, отделке воротника, изготавливаем украшения прошлых времен. Все, что входит в культуру России от самого ее основания, мы все разбираем и запоминаем, — рассказала Мария Семеновна.
Наставница организует для своих подопечных праздники с воссозданием традиций прошлых лет. Все участники вышивают для себя костюмы в натуральную величину с применением технологий давно забытых ремесел. Старорусские обычаи и обряды также стоят на повестке занятий с педагогом. К ним относится и приготовление кулинарных изделий, которыми славились наши предки.
История построения государства Российского ребятам преподносится в интересном формате: все наглядно, ученики видят воочию куклы, созданные по традициям разных времен. Например, кукла, представляющая эпоху Древней Руси, вышита с учетом «моды» тех времен: косы, сарафан, лапти, кокошник.
Тематика всех побед и завоеваний также отражается в создании кукол: Александр Невский, Александр Суворов, маршал Жуков и участники специальной-военной операции.
Мы и танк сделали. Самый лучший танк в мире. Из коробок делали, упаковок из-под лапши, спичечных коробков, туалетной бумаги и хорошо тянущейся ткани. Каждый год отмечаем День победы, создаем все новые изделия, — говорит Мария Ярославцева.
Мальчики чаще изготавливают технику, а девчонки вышивают, мастерят кукол. Однако юные тагильчане в секции народного творчества приходят на подмогу друг другу в любых делах. Дети учатся работать в парах, в команде, много фантазируют и трудятся. Все это развивает усидчивость в том числе.
Кукла и сама способна обучать, считает Мария Семеновна. Самостоятельно изготавливая будущий музейный экспонат, каждый ребенок погружаются в атмосферу той эпохи, которую выбрал для создания куклы.
Все вместе мы мастерим игрушки, подобные тем, в которые играли наши предки. Детям очень нравятся такие занятия. Я занимаюсь с ними с любого возраста. Всегда есть, кому рассказывать, кого обучать. Интерес ребят не пропадает, творчество в Нижнем Тагиле живо, оно развивается и будем стараться, чтоб так было всегда, — отметила хранительница традиций Свердловской области.
Сейчас Мария Ярославцева работает в музее «Русская горница», который она сама же и основала в деревне Усть-Утка. На базе музея проходят занятия для детей любого возраста, там воспитанники изучают историю становления своего государства через народные традиции, обычаи и многое другое.
За своею работу педагог с огромным стажем не раз была удостоена наград. Одна из последних — Почетный Знак «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма».
Напомним, 19 июля в Нижнем Тагиле после капитально ремонта открылся ГДДЮТ. На экскурсию по обновленному дворцу приезжал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Во дворце функционирует около 300 различных кружков и секций для детей от 3 лет. Например, мастерская «Волшебное стекло» появилась на базе ГДДЮТ в 2019 году. В кружке занимаются дети нормы и дети с ограниченными возможностями здоровья — «солнечные». Все они создают настоящие шедевры из простого стекла.