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В Нижней Туре пьяный водитель без прав попал в ДТП

21 июля 2023, 08:00
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В ДТП в Нижней Туре попал водитель, который лишен водительского удостоверения пожизненно из-за медицинских показаний.

Предварительно известно, что 19 июля 44-летний пьяный водитель ГА3-3110 ехал по дороге и потерял контроль над машиной. Не выдержав боковой интервал, он врезался в два авто — «Chevrolet klan» и «ВА3-21150»­, сообщает Свердловское ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В результате водитель ВА3а, 30-летн­яя женщина, была доставлена в больницу с травмами. Также было установлено, что воитель ГА3а — житель города Лесной, уже привлекался к ответственности за пьяное вождение.

А три года назад его лишили водительских прав из-за медпоказаний. В отношении него составили несколько административных протоколов. Также он задержан до очередного решения суда. Ему грозит арест до 15 суток.

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#ДТП#Водитель#Авария#Пьяное состояние#Пьяное вождение#Пьяное ДТП#Происшествия#Свердловская область#Елена Озерова
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