В Нижней Туре пьяный водитель без прав попал в ДТП

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Предварительно известно, что 19 июля 44-летний пьяный водитель ГА3-3110 ехал по дороге и потерял контроль над машиной. Не выдержав боковой интервал, он врезался в два авто — «Chevrolet klan» и «ВА3-21150», сообщает Свердловское ГИБДД.
В результате водитель ВА3а, 30-летняя женщина, была доставлена в больницу с травмами. Также было установлено, что воитель ГА3а — житель города Лесной, уже привлекался к ответственности за пьяное вождение.
А три года назад его лишили водительских прав из-за медпоказаний. В отношении него составили несколько административных протоколов. Также он задержан до очередного решения суда. Ему грозит арест до 15 суток.