Ветрено и дождливо будет на выходных в Нижнем Тагиле

В субботу, 22 июля, утром будет +18 градусов, а вечером разогреется до +23. При этом ветер оценивается в 8 метров в секунду. К вечеру столбики термометров вновь опустятся на отметку +18 градусов, также вероятен дождь. Это следует из данных сайта Гисметео. Дождь продолжится и ночью.