Ветрено и дождливо будет на выходных в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В субботу, 22 июля, утром будет +18 градусов, а вечером разогреется до +23. При этом ветер оценивается в 8 метров в секунду. К вечеру столбики термометров вновь опустятся на отметку +18 градусов, также вероятен дождь. Это следует из данных сайта Гисметео. Дождь продолжится и ночью.
В воскресенье, 23 июля, утром будет +17 градусов, а также дождь и ветер, достигающий 8 метров в секунду. Днем потеплеет до +20, но дождь продолжится. Ветер поднимется до 11 метров в секунду.
В вечернее время, по прогнозам синоптиков, дождь прекратится. Будет +20 градусов тепла и ветреность до 9 метров в секунду.