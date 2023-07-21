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Ветрено и дождливо будет на выходных в Нижнем Тагиле

21 июля 2023, 09:39
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют в ближайшие выходные дожди и ветреную погоду.

В субботу, 22 июля, утром будет +18 градусов, а вечером разогреется до +23. При этом ветер оценивается в 8 метров в секунду. К вечеру столбики термометров вновь опустятся на отметку +18 градусов, также вероятен дождь. Это следует из данных сайта Гисметео. Дождь продолжится и ночью.

В воскресенье, 23 июля, утром будет +17 градусов, а также дождь и ветер, достигающий 8 метров в секунду. Днем потеплеет до +20, но дождь продолжится. Ветер поднимется до 11 метров в секунду.

В вечернее время, по прогнозам синоптиков, дождь прекратится. Будет +20 градусов тепла и ветреность до 9 метров в секунду.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Ветер#Тепло#Природа#Эксклюзив
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