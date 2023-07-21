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Житель Нижнего Тагила осужден за продажу нелегальных сигарет

21 июля 2023, 14:30
Фото: 1MI
Над жителем Нижнего Тагила состоялся суд за то, что он реализовывал нелегальные сигареты.

Известно, что в 2022 году с января по ноябрь тагильчанин приобретал сигареты, которые не имели соответствующую маркировку, и занимался их сбытом. Сотрудники свердловского ФСБ, выйдя на продавца, изъяли весь товар, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленинского района.

При обыске дома у обвиняемого нашли более 25 тысяч сигаретных пачек различных марок, общая сумма которых превысила два миллиона рублей.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело. В июле 2023 года подсудимого приговорили к выплате штрафа в размере 500 тысяч рублей. Партия изъятых сигарет будет уничтожена.

Напомним, в августе 2022 года жительница села Николо-Павловское продавала поддельные вещи фирм Reebok и Adidas. Женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Паленые Adidas и Reebok продавала предпринимательница в селе под Нижним Тагилом
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