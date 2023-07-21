Житель Нижнего Тагила осужден за продажу нелегальных сигарет

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Известно, что в 2022 году с января по ноябрь тагильчанин приобретал сигареты, которые не имели соответствующую маркировку, и занимался их сбытом. Сотрудники свердловского ФСБ, выйдя на продавца, изъяли весь товар, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленинского района.
При обыске дома у обвиняемого нашли более 25 тысяч сигаретных пачек различных марок, общая сумма которых превысила два миллиона рублей.
В отношении горожанина возбудили уголовное дело. В июле 2023 года подсудимого приговорили к выплате штрафа в размере 500 тысяч рублей. Партия изъятых сигарет будет уничтожена.
Напомним, в августе 2022 года жительница села Николо-Павловское продавала поддельные вещи фирм Reebok и Adidas. Женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей.