Житель Нижнего Тагила осужден за продажу нелегальных сигарет

Известно, что в 2022 году с января по ноябрь тагильчанин приобретал сигареты, которые не имели соответствующую маркировку, и занимался их сбытом. Сотрудники свердловского ФСБ, выйдя на продавца, изъяли весь товар, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленинского района.