«Чуть соседку не надули»: юноши предлагали жителям Нижнего Тагила купить счетчики

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Стоимость услуг по одному из договоров, который пенсионерка заключила с парнями, составляет почти 20 тысяч рублей.
В комментариях пользователи соцсетей отметили, что не понимают, как юношам с такими лицами вообще можно доверять. Кто-то шутит, что эти молодые люди — будущие работники «Центробанка».
А кто-то узнал в парнях тех, кто пытался обмануть и их близких.
В середине который самый борзый, угрожал дядей опером, фамилию дяди на отрез отказался назвать. Чуть соседку не надули, кое-как выпроводили из подъезда. Видимо к дяде на работу заглянул, — отметила тагильчанка Юлия.
Пользователь Дмитрий тоже написал, что аналогичным образом у него обманули соседку, которая отдала за установку каких-то приборов 15 тысяч рублей. А кто-то написал, что видел этих молодых людей в глазок своей двери, когда они приходили. Однако им никто не открыл дверь.