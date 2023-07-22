«Чуть соседку не надули»: юноши предлагали жителям Нижнего Тагила купить счетчики

Пользователь Дмитрий тоже написал, что аналогичным образом у него обманули соседку, которая отдала за установку каких-то приборов 15 тысяч рублей. А кто-то написал, что видел этих молодых людей в глазок своей двери, когда они приходили. Однако им никто не открыл дверь.