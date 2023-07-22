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«Чуть соседку не надули»: юноши предлагали жителям Нижнего Тагила купить счетчики

22 июля 2023, 06:18
Фото: 1MI

Трое молодых людей продавали в подъездах Нижнего Тагила счетчики

В Нижнем Тагиле жители пожаловались на троих молодых людей. Тагильчане утверждают, что юноши ходили по квартирам и обманывали пенсионеров, навязывая им услугу по установке счетчиков.

Стоимость услуг по одному из договоров, который пенсионерка заключила с парнями, составляет почти 20 тысяч рублей.

В комментариях пользователи соцсетей отметили, что не понимают, как юношам с такими лицами вообще можно доверять. Кто-то шутит, что эти молодые люди — будущие работники «Центробанка».

А кто-то узнал в парнях тех, кто пытался обмануть и их близких.

В середине который самый борзый, угрожал дядей опером, фамилию дяди на отрез отказался назвать. Чуть соседку не надули, кое-как выпроводили из подъезда. Видимо к дяде на работу заглянул, — отметила тагильчанка Юлия.

Пользователь Дмитрий тоже написал, что аналогичным образом у него обманули соседку, которая отдала за установку каких-то приборов 15 тысяч рублей. А кто-то написал, что видел этих молодых людей в глазок своей двери, когда они приходили. Однако им никто не открыл дверь.

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#Елена Озерова#Установка счетчиков#Подъезд#Обман жильцов#Пенсионеры#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив
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