Мужчина украл перепутал и украл терминал вместо телефона в Екатеринбурге

Всех, кто знает что-то о злоумышленнике, просят позвонить по телефонам +7 (919) 373-84-45 или +7 (343) 356-42-14. Также стражи порядка предлагают мужчине самому сдаться. Для этого ему нужно прийти в отдел полиции №14 по адресу: ул. Баумана, д. 11. Там с него потребуют возмещения ущерба и объяснений.