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Мужчина украл перепутал и украл терминал вместо телефона в Екатеринбурге

22 июля 2023, 07:40
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
В Екатеринбурге полицейские разыскивают мужчину, который украл терминал сбора данных из одного из сетевых магазинов на Эльмаше.

Правоохранители полагают, что мужчина перепутал это устройство с мобильным телефоном, потому и похитил. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

При этом злоумышленник засветился на камерах видеонаблюдения. Отмечается, что кража произошла в магазине на ул. Краснофлотцев, д. 5 еще 12 апреля примерно в 20:00.

Мужчина сперва зашел в магазин, стал набирать продукты, а потом заметил лежащий прибор для считывания товара, похожий на телефон. И спрятал его в карман. После этого он поспешил удалиться. Прибор стоил около 15 тысяч рублей.

Всех, кто знает что-то о злоумышленнике, просят позвонить по телефонам +7 (919) 373-84-45 или +7 (343) 356-42-14. Также стражи порядка предлагают мужчине самому сдаться. Для этого ему нужно прийти в отдел полиции №14 по адресу: ул. Баумана, д. 11. Там с него потребуют возмещения ущерба и объяснений.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Кража#Воровство#Телефон#Розыск#Криминал
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