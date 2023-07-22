Мужчина украл перепутал и украл терминал вместо телефона в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Правоохранители полагают, что мужчина перепутал это устройство с мобильным телефоном, потому и похитил. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
При этом злоумышленник засветился на камерах видеонаблюдения. Отмечается, что кража произошла в магазине на ул. Краснофлотцев, д. 5 еще 12 апреля примерно в 20:00.
Мужчина сперва зашел в магазин, стал набирать продукты, а потом заметил лежащий прибор для считывания товара, похожий на телефон. И спрятал его в карман. После этого он поспешил удалиться. Прибор стоил около 15 тысяч рублей.
Всех, кто знает что-то о злоумышленнике, просят позвонить по телефонам +7 (919) 373-84-45 или +7 (343) 356-42-14. Также стражи порядка предлагают мужчине самому сдаться. Для этого ему нужно прийти в отдел полиции №14 по адресу: ул. Баумана, д. 11. Там с него потребуют возмещения ущерба и объяснений.