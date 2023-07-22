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На фоне роста отказов от прививок в России произошел всплеск инфекционных заболеваний

22 июля 2023, 11:14
Фото: 1MI
Инфекционными заболеваниями стали чаще болеть жители России. Это произошло на фоне всплеска отказов от вакцинации.

В последнее время, уже после пандемии ковида, стали распространяться те заболевания, которые считались давно забытыми — корь, холера, лихорадка Западного Нила и другие. И несмотря на существующие вакцины от многих болезней, некоторые люди предпочитают не пользоваться этими благами цивилизации и отказываются от них, пишут «Новые известия».

Так, 20 июля в Тамбовской области госпитализировали сотрудника фабрики по пошиву одежды для армии. Он приехал из Индии, откуда привез холерные бактерии. На следующий день в больнице оказался еще один гражданин Индии. Он летел в том же самолете, что и первый заболевший.

В связи с произошедшим тамбовские власти установили запреты на купание и вылов рыбы в некоторых реках. Теперь им предстоит масштабная дезинфекция водопроводных сетей и очистных сооружений.

Также холероподобный вибрион в начале июля был обнаружен в ряде водоемов Ростовской области. Роспотребнадзор также был вынужден запретить купание и вылов рыбы в ряде рек.

Также в этом регионе было подтверждено два случая заражения лихорадкой Западного Нила.

Случаи заболевания холерой и лихорадка Западного Нила пока носят единичный характер. Зато более серьезным кажется распространение в стране кори. К концу апреля этого года по официальным данным в России корью заболело более 1000 человек в 44 регионах.

В Пензенской области выявлено 75 случаев, в Нижегородской области обнаружено 14 заболевших, в Курске корью болеют 70 жителей.

Принудительная вакцинация в России не практикуется, поэтому вакцинируются граждане по желанию, и не всегда это делают. В разных странах же есть штрафные санкции за отказы от вакцинации. Но в России подобные инициативы пока не обсуждались.

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#Елена Озерова#Вакцинация#Вирусы#Заболевания#Прививки#Корь#Здоровье
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