На фоне роста отказов от прививок в России произошел всплеск инфекционных заболеваний

В последнее время, уже после пандемии ковида, стали распространяться те заболевания, которые считались давно забытыми — корь, холера, лихорадка Западного Нила и другие. И несмотря на существующие вакцины от многих болезней, некоторые люди предпочитают не пользоваться этими благами цивилизации и отказываются от них, пишут «Новые известия».