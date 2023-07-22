На фоне роста отказов от прививок в России произошел всплеск инфекционных заболеваний

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В последнее время, уже после пандемии ковида, стали распространяться те заболевания, которые считались давно забытыми — корь, холера, лихорадка Западного Нила и другие. И несмотря на существующие вакцины от многих болезней, некоторые люди предпочитают не пользоваться этими благами цивилизации и отказываются от них, пишут «Новые известия».
Так, 20 июля в Тамбовской области госпитализировали сотрудника фабрики по пошиву одежды для армии. Он приехал из Индии, откуда привез холерные бактерии. На следующий день в больнице оказался еще один гражданин Индии. Он летел в том же самолете, что и первый заболевший.
В связи с произошедшим тамбовские власти установили запреты на купание и вылов рыбы в некоторых реках. Теперь им предстоит масштабная дезинфекция водопроводных сетей и очистных сооружений.
Также холероподобный вибрион в начале июля был обнаружен в ряде водоемов Ростовской области. Роспотребнадзор также был вынужден запретить купание и вылов рыбы в ряде рек.
Также в этом регионе было подтверждено два случая заражения лихорадкой Западного Нила.
Случаи заболевания холерой и лихорадка Западного Нила пока носят единичный характер. Зато более серьезным кажется распространение в стране кори. К концу апреля этого года по официальным данным в России корью заболело более 1000 человек в 44 регионах.
В Пензенской области выявлено 75 случаев, в Нижегородской области обнаружено 14 заболевших, в Курске корью болеют 70 жителей.
Принудительная вакцинация в России не практикуется, поэтому вакцинируются граждане по желанию, и не всегда это делают. В разных странах же есть штрафные санкции за отказы от вакцинации. Но в России подобные инициативы пока не обсуждались.