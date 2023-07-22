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Попугай ара летает по огородам в Нижнем Тагиле на Новой Кушве

22 июля 2023, 10:20
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле местная жительница заметила на улице крупного попугая — какаду. Он сидел на дереве на улице Песчаная в районе Новой Кушвы в утреннее время 22 июля.

Находку сделала тагильчанка Наталья Кондрашова. Снимки пернатого она прислала в редакцию TagilCity.ru.

Попугая увидела сегодня утром. Он сидел на дереве Ирга около углового дома. Улица у нас маленькая, а он подопесчный, не с нашей улицы, — отметила Наталья.

Также тагильчанка поинтересовалась, чей это какаду. Судя по снимкам, птица имеет яркую окраску из красного, голубого, желтого, черного и белого цветов.

Фото: tagilcity.ru

Отметим, что какаду — попугай, которого можно научить разговаривать. Они способны обучиться произносить несколько десятков слов и даже небольшие фразы, а также издавать различные звуки.

Напомним, что ранее другая тагильчанка увидела на Вагонке сбежавшую от хозяйки обезьянку. За несколько секунд животное успело пробежать по ее ноге и залезть на дерево. Выяснилось, что у питомца есть хозяйка, живущая в доме неподалеку. Обезьяна периодически выпрыгивает из окна.

Бегающую по улице обезьяну обнаружила на Вагонке жительница Нижнего Тагила
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Какаду#Попугай#Птица#Находка#Дерево#Общество
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