Попугай ара летает по огородам в Нижнем Тагиле на Новой Кушве

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Находку сделала тагильчанка Наталья Кондрашова. Снимки пернатого она прислала в редакцию TagilCity.ru.
Попугая увидела сегодня утром. Он сидел на дереве Ирга около углового дома. Улица у нас маленькая, а он подопесчный, не с нашей улицы, — отметила Наталья.
Также тагильчанка поинтересовалась, чей это какаду. Судя по снимкам, птица имеет яркую окраску из красного, голубого, желтого, черного и белого цветов.
Отметим, что какаду — попугай, которого можно научить разговаривать. Они способны обучиться произносить несколько десятков слов и даже небольшие фразы, а также издавать различные звуки.
Напомним, что ранее другая тагильчанка увидела на Вагонке сбежавшую от хозяйки обезьянку. За несколько секунд животное успело пробежать по ее ноге и залезть на дерево. Выяснилось, что у питомца есть хозяйка, живущая в доме неподалеку. Обезьяна периодически выпрыгивает из окна.