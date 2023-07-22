Попугай ара летает по огородам в Нижнем Тагиле на Новой Кушве

Напомним, что ранее другая тагильчанка увидела на Вагонке сбежавшую от хозяйки обезьянку. За несколько секунд животное успело пробежать по ее ноге и залезть на дерево. Выяснилось, что у питомца есть хозяйка, живущая в доме неподалеку. Обезьяна периодически выпрыгивает из окна.