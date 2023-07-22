В ГУФСИН прокомментировали смерть рабочих при обрушении крыши в Нижнем Тагиле

Рабочие проводили на крыше ИК-5 строительные работы 20 июля. Для этих целей с подрядчиком был заключен договор. В результате тем, где проводились работы, в цехе металло­конструкций, крыша обрушилась. Двое скончались, еще несколько человек травмировались.