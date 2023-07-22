В ГУФСИН прокомментировали смерть рабочих при обрушении крыши в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Рабочие проводили на крыше ИК-5 строительные работы 20 июля. Для этих целей с подрядчиком был заключен договор. В результате тем, где проводились работы, в цехе металлоконструкций, крыша обрушилась. Двое скончались, еще несколько человек травмировались.
Позднее в СМИ стали появляться сообщения о неисполнении подрядчиком ряда обязательств по контракту, из-за чего якобы и произошла трагедия. В ГУФСИН эту информацию называют недостоверной.
Согласно контракту до начала выполнения работ подрядчиком был осмотрен предстоящий фронт деятельности, ему была предоставлена вся техническая документация. Ответственность за соблюдение безопасных условий труда была возложена на подрядчика, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Также здесь отметили, что по условиям контракта при обнаружении каких-либо препятствий для проведения дальнейших работ, подрядчик был обязан прекратить работы и уведомить об этом заказчика работ.