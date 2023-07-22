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В ГУФСИН прокомментировали смерть рабочих при обрушении крыши в Нижнем Тагиле

22 июля 2023, 11:01
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
В Свердловском ГУФСИН прокомментировали трагедию, в результате которой два человека скончались в результате обрушения крыши в колонии в Нижнем Тагиле.

Рабочие проводили на крыше ИК-5 строительные работы 20 июля. Для этих целей с подрядчиком был заключен договор. В результате тем, где проводились работы, в цехе металло­конструкций, крыша обрушилась. Двое скончались, еще несколько человек травмировались.

Позднее в СМИ стали появляться сообщения о неисполнении подрядчиком ряда обязательств по контракту, из-за чего якобы и произошла трагедия. В ГУФСИН эту информацию называют недостоверной.

Согласно контракту до начала выполнения работ подрядчиком был осмотрен предстоящий фронт деятельности, ему была предоставлена вся техническая документация. Отв­етственность за соблюдение безопасных условий труда была воз­ложена на подрядчика, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Также здесь отметили, что по условиям контракта при обнаружении каких-либо препятствий для проведения дальнейших работ, подрядчик был обязан прекратить работы и уведомить об этом заказчика работ.

Что известно о компании, чьи рабочие погибли при обрушении крыши в ИК-5 в Тагиле
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#ГУФСИН#Смерть рабочих#Рабочие#Обрушение крыши#Происшествия#Эксклюзив
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