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Вандалы сломали подсветку в фонтане в Артемовском

22 июля 2023, 07:45
Фото: Константин Трофимов
В Артемовском ГО вандалы сломали подсветку в фонтане, теперь он функционирует без нее. Известно о двух оторванных светильниках. Также неизвестные оторвали щит освещения.

Сейчас из него торчит автоматический выключатель на проводе. Таким образом, фонтан остался без подсветки. О злодеяниях хулиганов рассказал Глава Артемовского городского округа Константин Трофимов. Снимки на месте событий он сделал вечером 21 июля.

Хочу еще раз напомнить любителям все ломать, что мы и дальше будем продолжать работы по благоустройству нашего района! Вы нас не остановите, а виновные будут обязательно наказаны! — добавил Константин Трофимов.

Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Тагила неизвестные вандалы крали тротуарную плитку. По словам очевидцев, делала это семейная пара. Они предположили, что плитка им нужна для благоустройства собственной дачи.

Вандалы крадут новую тротуарную плитку в центре Нижнего Тагила
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#Елена Озерова#Вандалы#Подсветка#Фонтан#Артемовский ГО#Происшествия#Эксклюзив#Свердловская область
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