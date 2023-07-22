Вандалы сломали подсветку в фонтане в Артемовском

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Сейчас из него торчит автоматический выключатель на проводе. Таким образом, фонтан остался без подсветки. О злодеяниях хулиганов рассказал Глава Артемовского городского округа Константин Трофимов. Снимки на месте событий он сделал вечером 21 июля.
Хочу еще раз напомнить любителям все ломать, что мы и дальше будем продолжать работы по благоустройству нашего района! Вы нас не остановите, а виновные будут обязательно наказаны! — добавил Константин Трофимов.
Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Тагила неизвестные вандалы крали тротуарную плитку. По словам очевидцев, делала это семейная пара. Они предположили, что плитка им нужна для благоустройства собственной дачи.