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Военкор из Екатеринбурга погиб на СВО

22 июля 2023, 11:21
Фото: Телеграм-канал Ростислава Журавлева
Военный корреспондент Ростислав Журавлев из Екатеринбурга погиб на спецоперации. Он попал под обстрел.

Также ранен фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, сообщило издание. Обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки. Там находилась группа журналистов.

Предварительно известно, что также ранен журналист «Известий», чье имя не называется.

Отмечается, что с «РИА Новостями» Ростислав сотрудничал последние несколько лет. Недавно ему исполнилось 34 года. Ранее он работал в разных свердловских СМИ. Сообщается, что он придерживался левых политических взглядов.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#СВО#Военкор#Ранения#Обстрел#Погиб#18+#Происшествия#Операция на Украине
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