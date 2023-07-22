Военкор из Екатеринбурга погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Также ранен фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, сообщило издание. Обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки. Там находилась группа журналистов.
Предварительно известно, что также ранен журналист «Известий», чье имя не называется.
Отмечается, что с «РИА Новостями» Ростислав сотрудничал последние несколько лет. Недавно ему исполнилось 34 года. Ранее он работал в разных свердловских СМИ. Сообщается, что он придерживался левых политических взглядов.