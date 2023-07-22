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Юные пловцы из Нижнего Тагила заняли 1 место во Всероссийской летней спартакиаде

22 июля 2023, 11:32
Фото: САШ имени Михалины Лысовой
На IV Всероссийской летней спартакиаде команда Свердловской области заняла первое место в общекомандном зачете. Такого результата достигли юные пловцы из Нижнего Тагила.

Соревнования проходили в Уфе. Они завершились 20 июля. В состязании участвовали лица с поражением ОДА. Для этого в Уфу приехали пловцы из 22 российских регионов. Об этом сообщили в САШ имени Михалины Лысовой.

Фото: САШ имени Михалины Лысовой

Воспитанники САШ выступили в составе сборной команды Свердловской области. В результате набор из золотой, серебряной и бронзовой медалей собрал Артем Андреев, из серебра и бронзы — Анна Лавочникова и Анастасия Пахалуева. Серебро завоевала Варвара Захарова.

Тренировали спортсменов Смирнова Галина и Владислав.

#Нижний Тагил#Соревнования#Пловцы#Лица с ОДА#Спорт#Елена Озерова
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