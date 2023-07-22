Юные пловцы из Нижнего Тагила заняли 1 место во Всероссийской летней спартакиаде

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Соревнования проходили в Уфе. Они завершились 20 июля. В состязании участвовали лица с поражением ОДА. Для этого в Уфу приехали пловцы из 22 российских регионов. Об этом сообщили в САШ имени Михалины Лысовой.
Воспитанники САШ выступили в составе сборной команды Свердловской области. В результате набор из золотой, серебряной и бронзовой медалей собрал Артем Андреев, из серебра и бронзы — Анна Лавочникова и Анастасия Пахалуева. Серебро завоевала Варвара Захарова.
Тренировали спортсменов Смирнова Галина и Владислав.