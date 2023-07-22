Задушивший 7-летнюю девочку педофил пытается выйти на свободу в Верхней Сысерти

В квартире он избил и изнасиловал ребенка, а затем задушил ремнем. Вещи девочки он утопил в пруду, а сам труп спрятал в выгребной яме.



Задержали преступника в этот же день. Через год его приговорили к 19 годам и 11 месяцам тюрьмы. Отбывать срок ему осталось 1 год и 2 месяца. Однако он уже просится на свободу.