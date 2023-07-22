Задушивший 7-летнюю девочку педофил пытается выйти на свободу в Верхней Сысерти

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Прошло 18 лет с тех пор, как маньяк сидит в тюрьме. Сейчас он рвется на свободу, пишет «КП-Екатеринбург».
Трагедия случилась в 2004 году. Тогда 47-летний Валерий Улеев будучи пьяным обратил внимание на идущую со школы девочку. Он заманил ее в квартиру на улице Ленина, обещая угостить сладостями.
В квартире он избил и изнасиловал ребенка, а затем задушил ремнем. Вещи девочки он утопил в пруду, а сам труп спрятал в выгребной яме.
Задержали преступника в этот же день. Через год его приговорили к 19 годам и 11 месяцам тюрьмы. Отбывать срок ему осталось 1 год и 2 месяца. Однако он уже просится на свободу.
Прокуратура и администрация колонии против этого. Ходатайство было отклонено. Поэтому остаток срока Улеев проведет в колонии. Сейчас ему 66 лет.