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Задушивший 7-летнюю девочку педофил пытается выйти на свободу в Верхней Сысерти

22 июля 2023, 10:58
Фото: Midjourney
В Верхней Сысерти на свободу пытается выйти педофил, который изнасиловал и задушил ремнем 7-летнюю девочку. Труп ребенка он спрятал в выгребной яме туалета.

Прошло 18 лет с тех пор, как маньяк сидит в тюрьме. Сейчас он рвется на свободу, пишет «КП-Екатеринбург».

Трагедия случилась в 2004 году. Тогда 47-летний Валерий Улеев будучи пьяным обратил внимание на идущую со школы девочку. Он заманил ее в квартиру на улице Ленина, обещая угостить сладостями.

В квартире он избил и изнасиловал ребенка, а затем задушил ремнем. Вещи девочки он утопил в пруду, а сам труп спрятал в выгребной яме.

Задержали преступника в этот же день. Через год его приговорили к 19 годам и 11 месяцам тюрьмы. Отбывать срок ему осталось 1 год и 2 месяца. Однако он уже просится на свободу.

Прокуратура и администрация колонии против этого. Ходатайство было отклонено. Поэтому остаток срока Улеев проведет в колонии. Сейчас ему 66 лет.

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#Елена Озерова#18+#Изнасилование#Убийство#Педофил#Колония#Криминал#Свердловская область
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