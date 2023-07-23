6-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Шофер автобуса, не соблюдая необходимую дистанцию, врезался в автомобиль Mitsubishi Outlander. В свою очередь, иномарку откинуло на грузовик, стоявший впереди, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
В случившейся дорожной аварии пострадали водитель автобуса и две пассажирки автомобиля. Всех их отвезли в больницу. Водителю диагностировали перелом левого надколенника, девочке — перелом ключицы, а 34-летней пассажирке — ушиб груди. В момент аварии девочка находилась в детском кресле.
По факту происшествия сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и точные причины аварии.
Напомним, 22 июля 2023 года водитель автомобиля, удирая от автоинспекторов, устроил массовую аварию с участием не менее восьми автомобилей. Как оказалось, в момент ДТП в его организме содержались наркотические вещества.