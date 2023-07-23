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6-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Екатеринбурге

23 июля 2023, 08:18
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Трое человек, в том числе шестилетняя девочка, пострадали в массовом ДТП с участием автобуса, грузовика и автомобиля в Екатеринбурге. ЧП произошло днем 22 июля 2023 года.

Шофер автобуса, не соблюдая необходимую дистанцию, врезался в автомобиль Mitsubishi Outlander. В свою очередь, иномарку откинуло на грузовик, стоявший впереди, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В случившейся дорожной аварии пострадали водитель автобуса и две пассажирки автомобиля. Всех их отвезли в больницу. Водителю диагностировали перелом левого надколенника, девочке — перелом ключицы, а 34-летней пассажирке — ушиб груди. В момент аварии девочка находилась в детском кресле.

По факту происшествия сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и точные причины аварии.

Напомним, 22 июля 2023 года водитель автомобиля, удирая от автоинспекторов, устроил массовую аварию с участием не менее восьми автомобилей. Как оказалось, в момент ДТП в его организме содержались наркотические вещества.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#18+#Инцидент#Дети#Больница#Авария#Проверка#Ребенок#Пострадавшие#ГИБДД#Происшествия
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