6-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Екатеринбурге

В случившейся дорожной аварии пострадали водитель автобуса и две пассажирки автомобиля. Всех их отвезли в больницу. Водителю диагностировали перелом левого надколенника, девочке — перелом ключицы, а 34-летней пассажирке — ушиб груди. В момент аварии девочка находилась в детском кресле.