Автолихач пытался скрыться от ДПС и протаранил девять автомобилей в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Водитель протаранил пять автомобилей и три патрульных машины. Всего свердловчанин совершил 14 нарушений ПДД, рассказал начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.
В итоге сотрудникам ДПС удалось поймать лихача. Результаты проведенной экспертизы показали в его крови наркотические вещества. В отношении задержанного было составлено одно постановление, а также 13 протоколов.
Кроме того, мужчину арестовали на 15 суток. Назначенный срок наказания он отбудет на Елизаветинском шоссе в спецучреждении для нарушителей.
Напомним, 19 июля 2023 года в Нижнем Тагиле водитель автомобиля, отвлекшийся от дороге, совершил массовую дорожную аварию. Пострадавших в ДТП не было.