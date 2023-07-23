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Автолихач пытался скрыться от ДПС и протаранил девять автомобилей в Екатеринбурге

23 июля 2023, 06:07
Фото: 1MI
Водитель иномарки Porsche Cayenne в Екатеринбурге, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, устроил массовое ДТП. Происшествие случилось ночью 22 июля 2023 года.

Водитель протаранил пять автомобилей и три патрульных машины. Всего свердловчанин совершил 14 нарушений ПДД, рассказал начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: Telegram-канал "Патрульный участок"

В итоге сотрудникам ДПС удалось поймать лихача. Результаты проведенной экспертизы показали в его крови наркотические вещества. В отношении задержанного было составлено одно постановление, а также 13 протоколов.

Кроме того, мужчину арестовали на 15 суток. Назначенный срок наказания он отбудет на Елизаветинском шоссе в спецучреждении для нарушителей.

Напомним, 19 июля 2023 года в Нижнем Тагиле водитель автомобиля, отвлекшийся от дороге, совершил массовую дорожную аварию. Пострадавших в ДТП не было.

Отвлекшийся водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП в Нижнем Тагиле
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