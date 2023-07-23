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Автомобиль влетел в стену ресторана в Екатеринбурге

23 июля 2023, 11:42
Фото: Е1
Водитель автомобиля врезался в стену ресторана в Екатеринбурге. ДТП произошло ночью 23 июля 2023 года.

Сотрудники ресторана, пришедшие утром на работу, увидели автомобиль возле заведения. Предположительно, водитель мог бросить машину и скрыться с места происшествия, пишет Е1.

Фото: Е1

По словам сотрудников, снесены все металлические ограждения около ресторана, а также поврежден фасад. Сейчас персонал ждет сотрудников полиции.

В ГИБДД Екатеринбурга проводят проверку по факту произошедшей аварии. По мнению автоинспекторов, автомобиль мог быть припаркован, а в какой-то момент мог начать самостоятельно двигаться и наехать на стену.

Напомним, 19 июля 2023 года в Североуральске пьяный 16-летний молодой человек, взявший без спроса автомобиль матери, влетел в забор. Подростку грозит административная ответственность в виде штрафа или заключения до 15 суток.

Пьяный подросток взял машину матери и попал в ДТП в Североуральске
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#18+#Инцидент#Полиция#Проверка#Авария#Ресторан#Фасад#Автомобиль#Повреждение#Происшествия
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