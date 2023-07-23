Автомобиль влетел в стену ресторана в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Сотрудники ресторана, пришедшие утром на работу, увидели автомобиль возле заведения. Предположительно, водитель мог бросить машину и скрыться с места происшествия, пишет Е1.
По словам сотрудников, снесены все металлические ограждения около ресторана, а также поврежден фасад. Сейчас персонал ждет сотрудников полиции.
В ГИБДД Екатеринбурга проводят проверку по факту произошедшей аварии. По мнению автоинспекторов, автомобиль мог быть припаркован, а в какой-то момент мог начать самостоятельно двигаться и наехать на стену.
Напомним, 19 июля 2023 года в Североуральске пьяный 16-летний молодой человек, взявший без спроса автомобиль матери, влетел в забор. Подростку грозит административная ответственность в виде штрафа или заключения до 15 суток.