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Известный педагог и музыкант Валентин Ивукин скончался в Екатеринбурге

23 июля 2023, 08:19
Фото: Уральская государственная консерватория
83-летний педагог Уральской консерватории и музыкант Валентин Ивукин скончался в Екатеринбурге. Его не стало 22 июля 2023 года.

Ивукин преподавал в консерватории на кафедре оркестровых и ударных инструментов с 1972 года. Также он был главой кафедры в 2000–2005 годах. О смерти педагога сообщили сотрудники консерватории в группе учреждения ВКонтакте.

Преподаватель во время своей деятельности создал несколько духовых и эстрадных коллективов в политехническом и горном институтах, а также был руководителем духового оркестра Верх-Исетского предприятия.

Более 40 выпускников кафедры Ивукина работают в разных российских городах, а также в других странах. Причина смерти музыканта не называется. Дата прощания пока неизвестна.

Напомним, недавно в Кушве умерла 74-летняя учительница Людмила Казакова, которая также была замначальника управления образования в городе.

В Кушве на 75-м году жизни скончалась учительница Людмила Казакова
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