Известный педагог и музыкант Валентин Ивукин скончался в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Ивукин преподавал в консерватории на кафедре оркестровых и ударных инструментов с 1972 года. Также он был главой кафедры в 2000–2005 годах. О смерти педагога сообщили сотрудники консерватории в группе учреждения ВКонтакте.
Преподаватель во время своей деятельности создал несколько духовых и эстрадных коллективов в политехническом и горном институтах, а также был руководителем духового оркестра Верх-Исетского предприятия.
Более 40 выпускников кафедры Ивукина работают в разных российских городах, а также в других странах. Причина смерти музыканта не называется. Дата прощания пока неизвестна.
Напомним, недавно в Кушве умерла 74-летняя учительница Людмила Казакова, которая также была замначальника управления образования в городе.