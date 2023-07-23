Команда свердловских велосипедистов попала в массовое ДТП в Челябинской области

Posted Сегодня, 09:50
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Водитель автомобиля с прицепом «Урал-4320» не смог соблюсти нужную дистанцию и врезался в автомобиль УАЗ. Далее обе машины выехали на правую обочину и влетели в иномарку Toyota, после чего все три транспорта оказались в кювете, рассказали в пресс-службе полиции Кыштыма.
В ДТП пострадали тренер велосипедистов, а также пятеро членов команды. Их отвезли в Кыштымскую больницу. В Департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что сейчас угрозы их жизни нет.
Как оказалось, шофер «Урала» не имел тахографа, который учитывает рабочее время, и категории на управление транспортом, а у водителя УАЗа не было ОСАГО.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному Минздраву помочь пострадавшим.
Напомним, 22 июля 2023 года в Екатеринбурге водитель автомобиля пытался уйти от погони сотрудников ДПС и в результате протаранил девять транспортных средств. В отношении него было составлено несколько протоколов.