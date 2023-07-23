Команда свердловских велосипедистов попала в массовое ДТП в Челябинской области

Водитель автомобиля с прицепом «Урал-4320» не смог соблюсти нужную дистанцию и врезался в автомобиль УАЗ. Далее обе машины выехали на правую обочину и влетели в иномарку Toyota, после чего все три транспорта оказались в кювете, рассказали в пресс-службе полиции Кыштыма.