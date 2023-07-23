Лошадь гуляла по железной дороге в Нижнем Тагиле

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Местные жители предполагают, что лошадь сбежала от своего хозяина, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
По словам одной из очевидиц, непарнокопытное сперва гуляло по станции Завязовская, а потом убежало на переезд 44-го километра.
Напомним, 11 июня 2023 года на Юрьеве камне фотограф из Нижнего Тагила увидел лосиху, которая вышла к нему навстречу. Мужчина не растерялся и сделал несколько фотографий.
Самый удачный снимок животного он разместил у себя в соцсетях. По словам фотографа, страха перед камерой у лосихи не было. При этом он предположил, что она беременна.