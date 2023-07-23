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Лошадь гуляла по железной дороге в Нижнем Тагиле

23 июля 2023, 07:00
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на железнодорожной станции Завязовская люди заметили лошадь, которая брела по путям.

Местные жители предполагают, что лошадь сбежала от своего хозяина, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

По словам одной из очевидиц, непарнокопытное сперва гуляло по станции Завязовская, а потом убежало на переезд 44-го километра.

Напомним, 11 июня 2023 года на Юрьеве камне фотограф из Нижнего Тагила увидел лосиху, которая вышла к нему навстречу. Мужчина не растерялся и сделал несколько фотографий.

Самый удачный снимок животного он разместил у себя в соцсетях. По словам фотографа, страха перед камерой у лосихи не было. При этом он предположил, что она беременна.

Фотограф Нижнего Тагила провел фотосессию лосихе под Черноисточинском
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#Лошадь#Животное#Встреча#Станция#Железнодорожные пути#Железная дорога#Природа
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