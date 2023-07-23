Памятный знак «Европа — Азия» перед въездом в поселок Уралец отремонтируют. За работы возьмется ООО «Эверест — НТ». Именно они заключили два контракта со «Службой заказчика городского хозяйства» на общую сумму в 7,1 миллиона рублей. За эти деньги они реконструируют знак, а также благоустроят прилегающую территорию.