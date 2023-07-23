Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Памятный знак «Европа — Азия» перед въездом в поселок Уралец отремонтируют. За работы возьмется ООО «Эверест — НТ». Именно они заключили два контракта со «Службой заказчика городского хозяйства» на общую сумму в 7,1 миллиона рублей. За эти деньги они реконструируют знак, а также благоустроят прилегающую территорию.
В ГУФСИН прокомментировали трагедию, в результате которой два человека скончались в результате обрушения крыши в колонии. Здесь назвали сообщения в СМИ о неисполнении подрядчиком ряда обязательств по контракту недостоверными.
Тагильчанин Антон Лапухин, которого суд признал виновным в смертельном ДТП на улице Челюскинцев, подал апелляцию. За 2022 год он получил 21 штраф за нарушения ПДД, а после аварии пытался продать разбитую машину.
Тагильчане пожаловались на троих молодых людей, которые ходят по квартирам и навязывают им услугу по установке счетчиков. Стоимость услуг по одному из договоров, который пенсионерка заключила с незнакомцами, составляет почти 20 тысяч рублей.
Дожди и ветер ожидаются на рабочей неделе в Нижнем Тагиле. При этом воздух нагреется до +24 градусов. Ветер же может достигнуть 11 метров в секунду. До +30 градусов воздух нагреется в ближайшие выходные.