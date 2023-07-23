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Осужденный пытался сбежать из ИК-19 в Тавде

23 июля 2023, 06:25
Фото: Midjourney
Сотрудники ИК-19 в Тавде предотвратили побег одного из заключенных. Инцидент произошел 21 июля 2023 года.

Заключенный осужден по статье за изнасилование ребенка. На зоне он работает контролером деревообрабатывающего производства. 21 июля он самовольно оставил рабочее место и отправился на участок запретной зоны, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Вскоре часовой на наблюдательной вышке заметил, что осужденный пытается преодолеть ограждение внутренней запретной зоны на одном из участков и, окрикнув его, вызвал сигнал охранного извещателя. Однако заключенный продолжал свои действия, и тогда часовой сделал выстрел вверх.

Во время задержания мужчина получил ранение, сейчас он находится в больнице. Сотрудники охраны ИК-19 действовали строго по инструкции.

По факту попытки побега проводится проверка. В колонию для установления обстоятельств происшествия прибыли сотрудники свердловского ГУФСИН.

Напомним, 20 июля 2023 года в ИК-9 в Нижнем Тагиле на рабочих обрушилась крыша. Двое человек скончались, остальные работники пострадали.

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