Осужденный пытался сбежать из ИК-19 в Тавде

Вскоре часовой на наблюдательной вышке заметил, что осужденный пытается преодолеть ограждение внутренней запретной зоны на одном из участков и, окрикнув его, вызвал сигнал охранного извещателя. Однако заключенный продолжал свои действия, и тогда часовой сделал выстрел вверх.