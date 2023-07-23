Памятный знак «Европа — Азия» под Нижним Тагилом отремонтирует местная фирма

Два контракта МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» заключило на общую сумму в 7,1 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен реконструировать сам знак, а также благоустроить прилегающую территорию. Все работы необходимо окончить до 30 сентября 2023 года.