Памятный знак «Европа — Азия» под Нижним Тагилом отремонтирует местная фирма

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Два контракта МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» заключило на общую сумму в 7,1 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен реконструировать сам знак, а также благоустроить прилегающую территорию. Все работы необходимо окончить до 30 сентября 2023 года.
Бетонный столб высотой 4,5 метра находится у поворота горнолыжный комплекс «Гора Белая». С двух сторон на конструкции расположены объемные надписи ЕВРОПА и АЗИЯ, а наверху — шар из металла с декоративными элементами. Обелиск посвящен первому полету в космос Юрия Гагарина.
По второму контракту, по реконструкции прилегающей территории, строителям необходимо заменить покрытие площадки, установить урны и скамейки, провести озеленение, утилизировать мусор.
ООО «Эверест — НТ» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2020 году, директором фирмы является Дарья Журавлева. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Всего организация заключила три госконтракта на общую сумму в 7,7 миллиона рублей.