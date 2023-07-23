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Памятный знак «Европа — Азия» под Нижним Тагилом отремонтирует местная фирма

23 июля 2023, 11:27
Фото: tagilcity.ru
Ремонтом памятного знака «Европа — Азия» перед въездом в поселок Уралец под Нижним Тагилом займется ООО «Эверест — НТ».

Два контракта МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» заключило на общую сумму в 7,1 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен реконструировать сам знак, а также благоустроить прилегающую территорию. Все работы необходимо окончить до 30 сентября 2023 года.

Бетонный столб высотой 4,5 метра находится у поворота горнолыжный комплекс «Гора Белая». С двух сторон на конструкции расположены объемные надписи ЕВРОПА и АЗИЯ, а наверху — шар из металла с декоративными элементами. Обелиск посвящен первому полету в космос Юрия Гагарина.

Знак "Европа - Азия" до реконструкцииЗнак "Европа - Азия" до реконструкции
Знак "Европа - Азия" до реконструкцииЗнак "Европа - Азия" до реконструкции
Знак "Европа - Азия" до реконструкции
Фото: tagilcity.ru

По второму контракту, по реконструкции прилегающей территории, строителям необходимо заменить покрытие площадки, установить урны и скамейки, провести озеленение, утилизировать мусор.

ООО «Эверест — НТ» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2020 году, директором фирмы является Дарья Журавлева. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Всего организация заключила три госконтракта на общую сумму в 7,7 миллиона рублей.

Знак «Европа — Азия» под Нижним Тагилом будет приведен к историческому виду
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