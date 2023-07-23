Пропавший мужчина неделю разыскивается в Екатеринбурге

Мужчина ушел из дома и не вернулся. О пропаже заявил его брат. Рост екатеринбуржца — 183 сантиметра, волосы темно-русого цвета, глаза карие. Телосложение нормальное, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».