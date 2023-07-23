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Пропавший мужчина неделю разыскивается в Екатеринбурге

23 июля 2023, 11:01
Фото: 1MI
39-летний Артем Федосов из Екатеринбурга бесследно исчез 15 июля 2023 года.

Мужчина ушел из дома и не вернулся. О пропаже заявил его брат. Рост екатеринбуржца — 183 сантиметра, волосы темно-русого цвета, глаза карие. Телосложение нормальное, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В день пропажи был одет в футболку белого цвета, спортивные штаны, кроссовки и толстовку черного цвета. Поиски исчезнувшего горожанина ведут сотрудники отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 20 июля 2023 года в Екатеринбурге нашли мертвой пропавшую накануне 36-летнюю мотоциклистку. Точные обстоятельства ее гибели сейчас устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Пропавшая мотоциклистка в Екатеринбурге найдена мертвой
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