Школьница из Нижнего Тагила победила в конкурсном отборе проекта

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Конкурс был организован Курчатовским институтом. Всего отобрали не менее 50 заявок на участие в мероприятии. Из них было трое участников из Свердловской области, в том числе и Дарина, рассказали в Управлении образования Нижнего Тагила.
Девочка выиграла бесплатную путевку в «Артек» на смену «„Артек“ — PRO образование». Смена будет длиться с 1 по 22 сентября 2023 года в рамках программы «В мире медицинских полимеров».
Напомним, недавно ученица 10 класса в Нижнем Тагила победила на региональном этапе конкурса на лучшее сочинение о российской культуре.