tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Изображение материала

Школьница из Нижнего Тагила победила в конкурсном отборе проекта

23 июля 2023, 08:57
Фото: 1MI
Ученица школы № 49 Дарина Гусева из Нижнего Тагила стала победительницей в конкурсном отборе проекта «Учимся вместе, создаем будущее».

Конкурс был организован Курчатовским институтом. Всего отобрали не менее 50 заявок на участие в мероприятии. Из них было трое участников из Свердловской области, в том числе и Дарина, рассказали в Управлении образования Нижнего Тагила.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Девочка выиграла бесплатную путевку в «Артек» на смену «„Артек“ — PRO образование». Смена будет длиться с 1 по 22 сентября 2023 года в рамках программы «В мире медицинских полимеров».

Напомним, недавно ученица 10 класса в Нижнем Тагила победила на региональном этапе конкурса на лучшее сочинение о российской культуре.

Школьница из Нижнего Тагила написала одно из лучших сочинений в регионе
Узнать подробнее
Читайте также:
Лучшие палисадники, сельские подворья и придомовые территории выберут в Нижнем ТагилеПедагог из Нижнего Тагила примет участие в конкурсе «Воспитатель года»Детский фестиваль национальных культур планируют организовать в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Конкурс#Победа#Победительница#Мероприятие#Заявки#Участие#Школьница#Девочка#Артек#Путевка#Общество
Подпишитесь
«Глаза-то открой!»: незрячий тагильчанин с тростью совершил покупки в торговых сетях
21 июля, 11:24
Жители Нижнего Тагила начали отказываться от отдыха в Крыму после подрыва моста
20 июля, 11:13
Масштабная замена теплосетей за 300 миллионов продолжается на Вагонке в Нижнем Тагиле
21 июля, 11:16
«Погибшего леса много»: жители поселка Горноуральский о навозных полях свинокомплекса
20 июля, 11:48
Эротический массаж и «проститутошные» сайты. Где в Тагиле рекламируют интим-услуги
20 июля, 13:15
Тело второго рабочего извлечено из-под завалов в ИК-5 в Нижнем Тагиле
21 июля, 06:07