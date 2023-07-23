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Свердловские велогонщики выписаны из больницы после ДТП в Челябинской области

23 июля 2023, 12:04
Фото: 1MI
Двое несовершеннолетних свердловских велогонщиков, которые пострадали в ДТП в Челябинской области, были выписаны из больницы.

Пострадавших спортсменов, которых выписали из больницы, забрали домой родители. В медучреждении сейчас находятся один ребенок и два взрослых человека, рассказал руководитель Федерации велоспорта Челябинской области Игорь Ивашин телеканалу МАТЧ-ТВ.

По словам Ивашина, почти все спортсмены несильно пострадали, кроме одного ребенка. Его доставили в детскую больницу, где сделали операцию.

Напомним, авария случилось 22 июля 2023 года. В машину, где ехали спортсмены вместе со своим тренером, въехали УАЗ и «Урал». Сотрудники СК возбудили уголовное дело.

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#Елизавета Зиборова#ДТП#18+#Инцидент#Дети#Больница#Авария#Ребенок#Пострадавшие#СК#Уголовное дело#Автомобиль#Происшествия#Челябинская область
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