Свердловские велогонщики выписаны из больницы после ДТП в Челябинской области

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Пострадавших спортсменов, которых выписали из больницы, забрали домой родители. В медучреждении сейчас находятся один ребенок и два взрослых человека, рассказал руководитель Федерации велоспорта Челябинской области Игорь Ивашин телеканалу МАТЧ-ТВ.
По словам Ивашина, почти все спортсмены несильно пострадали, кроме одного ребенка. Его доставили в детскую больницу, где сделали операцию.
Напомним, авария случилось 22 июля 2023 года. В машину, где ехали спортсмены вместе со своим тренером, въехали УАЗ и «Урал». Сотрудники СК возбудили уголовное дело.