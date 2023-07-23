В Нижнем Тагиле ищут застройщиков для строительства многоэтажек

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Предположительно, строительные работы могут начаться осенью 2023 года в микрорайоне Александровском, а также на Муринских прудах, несмотря на существующие проблемы с реализацией, рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время прямого эфира во ВКонтакте.
Также, по словам главы города, новое жилье будет эконом-класса, но при этом оно будет отвечать всем современным требованиям по благоустройству и обеспечению комфортных условий жизни.
Напомним, в Екатеринбурге планируют построить к 2025 году ЖК бизнес-класса из семи зданий от 28 до 30 этажей.