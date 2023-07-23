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В Нижнем Тагиле ищут застройщиков для строительства многоэтажек

23 июля 2023, 12:57
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле ведутся переговоры с компаниями-застройщиками для строительства многоэтажных домов.

Предположительно, строительные работы могут начаться осенью 2023 года в микрорайоне Александровском, а также на Муринских прудах, несмотря на существующие проблемы с реализацией, рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время прямого эфира во ВКонтакте.

Также, по словам главы города, новое жилье будет эконом-класса, но при этом оно будет отвечать всем современным требованиям по благоустройству и обеспечению комфортных условий жизни.

Напомним, в Екатеринбурге планируют построить к 2025 году ЖК бизнес-класса из семи зданий от 28 до 30 этажей.

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