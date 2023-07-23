В Нижнем Тагиле ищут застройщиков для строительства многоэтажек

Предположительно, строительные работы могут начаться осенью 2023 года в микрорайоне Александровском, а также на Муринских прудах, несмотря на существующие проблемы с реализацией, рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время прямого эфира во ВКонтакте.