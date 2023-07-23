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Виновник смертельного ДТП на BMW в Нижнем Тагиле оспаривает приговор

23 июля 2023, 13:39
Фото: Центр защиты населения Нижнего Тагила
Житель Нижнего Тагила Антон Лапухин, которого суд признал виновным в смертельном ДТП на улице Челюскинцев, не согласился с приговором и подал апелляцию. Только за 2022 год он получил 21 штраф за нарушения ПДД, а после аварии пытался продать разбитое авто.

Массовая авария со смертельным исходом произошла в конце ноября 2022 года. 38-летний водитель BMW выбрал не соответствующую погоде скорость и не выдержал безопасную дистанцию. В результате он врезался в Hyundai, Skoda и Chevrolet Niva на встречной полосе. Также пострадал и пассажирский автобус. Водитель Chevrolet погиб на месте аварии.

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Во время проведения расследования были проведены различные экспертизы, которые доказали, что виновником аварии стал именно Антон Лапухин. Только за 2022 год ему был выписан 21 штраф за нарушение ПДД, а после аварии он пытался продать разбитую иномарку. Дело рассматривалось в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.

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Подсудимому было назначено наказание в виде 2,5 лет заключения. Также он должен выплатить компенсацию морального вреда на сумму более миллиона рублей. Как стало известно редакции TagilCity.ru, 19 июля была подана апелляционная жалоба на решение суда.

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