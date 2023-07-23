Виновник смертельного ДТП на BMW в Нижнем Тагиле оспаривает приговор

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Массовая авария со смертельным исходом произошла в конце ноября 2022 года. 38-летний водитель BMW выбрал не соответствующую погоде скорость и не выдержал безопасную дистанцию. В результате он врезался в Hyundai, Skoda и Chevrolet Niva на встречной полосе. Также пострадал и пассажирский автобус. Водитель Chevrolet погиб на месте аварии.
Во время проведения расследования были проведены различные экспертизы, которые доказали, что виновником аварии стал именно Антон Лапухин. Только за 2022 год ему был выписан 21 штраф за нарушение ПДД, а после аварии он пытался продать разбитую иномарку. Дело рассматривалось в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.
Подсудимому было назначено наказание в виде 2,5 лет заключения. Также он должен выплатить компенсацию морального вреда на сумму более миллиона рублей. Как стало известно редакции TagilCity.ru, 19 июля была подана апелляционная жалоба на решение суда.