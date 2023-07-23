Виновник смертельного ДТП на BMW в Нижнем Тагиле оспаривает приговор

Во время проведения расследования были проведены различные экспертизы, которые доказали, что виновником аварии стал именно Антон Лапухин. Только за 2022 год ему был выписан 21 штраф за нарушение ПДД, а после аварии он пытался продать разбитую иномарку. Дело рассматривалось в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.