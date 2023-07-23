«Закладка проросла»: коноплю на клумбе заметили на Вагонке жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Идешь себе по городу, а там вот такое «чудо» аккуратно так прямо в клумбе растет. Походу чья-то «закладка» проросла, — пишет подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил».
В комментариях под постом тагильчане предположили, что это, возможно, не конопля, а клещевина или японский клен. Однако многие не согласились, так как листья у этих растений выглядят по разному.
Полиция провела экспертизу? Японский клен также выглядит. А вот коноплю на клумбах ни разу не встречал, — отметил Никита Ч.
Журналист редакции TagilCity.ru обратился в полицию, чтобы узнать поступало ли заявление в правоохранительные органы по этому поводу или нет, однако в пресс-службе сообщили, что к ним никто не обращался.