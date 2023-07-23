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«Закладка проросла»: коноплю на клумбе заметили на Вагонке жители Нижнего Тагила

23 июля 2023, 11:46
Фото: 1MI
Траву, похожую на коноплю, заметили жители Нижнего Тагила на Вагонке на клумбе на улице Ильича. Однако в полицию по этому поводу заявлений не поступало.
Идешь себе по городу, а там вот такое «чудо» аккуратно так прямо в клумбе растет. Походу чья-то «закладка» проросла, — пишет подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил».

В комментариях под постом тагильчане предположили, что это, возможно, не конопля, а клещевина или японский клен. Однако многие не согласились, так как листья у этих растений выглядят по разному.

Полиция провела экспертизу? Японский клен также выглядит. А вот коноплю на клумбах ни разу не встречал, — отметил Никита Ч.

Журналист редакции TagilCity.ru обратился в полицию, чтобы узнать поступало ли заявление в правоохранительные органы по этому поводу или нет, однако в пресс-службе сообщили, что к ним никто не обращался.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#18+#Наркотики#Клумба#Полиция#Конопля#Происшествия#Эксклюзив
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