11-летняя девочка пропала в Белоярском районе

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Известно, что сероглазая школьница из Верхнего Дуброво имеет рост 1 метр 46 сантиметров и среднее телосложение. У неё русые волосы, собранные в косу. У юной свердловчанки есть отличительная особенность: на ее левой ноге расположено родимое пятно.
В день своего исчезновения Софья была одета в многоцветную футболку, укороченные шорты разной расцветки. На ногах была розовая спортивная обувь, на голове девушки — кепка из джинсовой ткани, сообщает ПСО «Прорыв» в сообществе во ВКонтакте.
К поискам несовершеннолетней привлечены правоохранители из МО МВД «Заречный» и волонтеры.