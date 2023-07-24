11-летняя девочка пропала в Белоярском районе

В день своего исчезновения Софья была одета в многоцветную футболку, укороченные шорты разной расцветки. На ногах была розовая спортивная обувь, на голове девушки — кепка из джинсовой ткани, сообщает ПСО «Прорыв» в сообществе во ВКонтакте.