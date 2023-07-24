Банк ДОМ. РФ сообщил о двукратном росте спроса на ипотеку на машино-места

Наибольший объем выданных кредитов на машино-места пришелся на жителей Москвы и Московской области — 1,1 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше, чем в январе — июле 2022 года. В число регионов — лидеров по этому показателю также вошли Свердловская (около 150 млн рублей, рост почти в четыре раза) и Новосибирская области (около 100 млн рублей, рост в три раза).