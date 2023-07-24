Банк ДОМ. РФ сообщил о двукратном росте спроса на ипотеку на машино-места

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Наибольший объем выданных кредитов на машино-места пришелся на жителей Москвы и Московской области — 1,1 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше, чем в январе — июле 2022 года. В число регионов — лидеров по этому показателю также вошли Свердловская (около 150 млн рублей, рост почти в четыре раза) и Новосибирская области (около 100 млн рублей, рост в три раза).
«Многие клиенты после оформления ипотеки на жилье обращаются повторно за кредитом на машино-место. Чаще всего такая покупка совмещается с льготными госпрограммами — низкие ставки позволяют направить дополнительные средства на оформление и обслуживание кредита на парковочное место», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Наиболее популярными ипотечными программами на покупку машино-места стали «Льготная ипотека на новостройки» — 31,5%, «Семейная ипотека» и программа для ИТ-специалистов — по 28%. Еще девять процентов заемщиков выбрали стандартную рыночную программу на первичном рынке без господдержки.