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Банк ДОМ. РФ сообщил о двукратном росте спроса на ипотеку на машино-места

24 июля 2023, 11:00
Фото: Банк ДОМ.РФ
В первом полугодии 2023 года объем выданных Банком ДОМ.РФ кредитов на покупку машино-мест увеличился вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так, в этом году всего было одобрено 1,7 тысячи ипотек на сумму 1,8 миллиарда рублей.

Наибольший объем выданных кредитов на машино-места пришелся на жителей Москвы и Московской области — 1,1 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше, чем в январе — июле 2022 года. В число регионов — лидеров по этому показателю также вошли Свердловская (около 150 млн рублей, рост почти в четыре раза) и Новосибирская области (около 100 млн рублей, рост в три раза).

«Многие клиенты после оформления ипотеки на жилье обращаются повторно за кредитом на машино-место. Чаще всего такая покупка совмещается с льготными госпрограммами — низкие ставки позволяют направить дополнительные средства на оформление и обслуживание кредита на парковочное место», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Наиболее популярными ипотечными программами на покупку машино-места стали «Льготная ипотека на новостройки» — 31,5%, «Семейная ипотека» и программа для ИТ-специалистов — по 28%. Еще девять процентов заемщиков выбрали стандартную рыночную программу на первичном рынке без господдержки.

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