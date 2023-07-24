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Бастрыкин заинтересовался делом об избиении мужчины в магазине в Екатеринбурге

24 июля 2023, 08:51
Фото: 1MI
Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ЧП, произошедшим в Екатеринбурге. Ранее сообщалось, что мужчину избили в магазине.

Сделал это уроженец одной из стран Закавказья. Он избил охранника магазина за сделанное замечание, напомнили в региональном СК.

По некоторым данным, охранник имеет инвалидность. Кроме того, известно, что нападавший и его друг продолжали угрожать побитому уже находясь в отделении полиции.

СУ СК организовал проверку, после чего Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

Посетитель супермаркета в Екатеринбурге избил охранника из-за сделанного замечания
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#Елена Озерова#Александр Бастрыкин#Екатеринбург#Уголвное дело#Магазин#Охранник#Избиение#18+#Криминал
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