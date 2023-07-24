Бастрыкин заинтересовался делом об избиении мужчины в магазине в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Сделал это уроженец одной из стран Закавказья. Он избил охранника магазина за сделанное замечание, напомнили в региональном СК.
По некоторым данным, охранник имеет инвалидность. Кроме того, известно, что нападавший и его друг продолжали угрожать побитому уже находясь в отделении полиции.
СУ СК организовал проверку, после чего Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.